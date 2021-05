Una mujer de 46 años tomó la decisión de, tras más de tres décadas de sufrimiento, denunciar a su padrastro por los abusos sexuales que padeció desde que era menor de edad.

La víctima decidió romper el silencio en diálogo exclusivo con ((La 97)) Radio Fueguina y aunque prefirió mantener su nombre en secreto y también el del acusado, sí dio a conocer que el abusador ostenta en la actualidad un importante cargo al que llegó gracias al voto de los fueguinos.

En principio, la mujer comenzó detallando que todo comenzó cuando tenía once años de edad y este hombre mantenía una relación estrecha con su madre, de quien se separó en el pasado reciente.

«Es una persona conocida y quién va a decir que es capaz de algo así. Por suerte esto está cambiando y me permite tener dignidad», dijo, y agregó: «Tiene una imagen para el público intachable, pero dentro de la casa era terrible: violencia psicológica, monetaria, física».

Ya mayor de edad, intentó reconstruir su vida pero -transcurridos los años- volvió a convivir con quien señala como su abusador y no pasó mucho hasta que su pesadilla renació.

En ese sentido, tras años de calvario, la mujer reveló que todo terminó a fines de 2019: «Justo cuando había comenzado la pandemia; ya soy una adulta y no voy a permitir que me vuelva pasar lo mismo que me pasó cuando era chica. La situación esta se dio adelante de mi mamá y frente de una tía que estaba presente, para la Navidad del año 2019».

«Me acosaba e intentaba abusar de mí. Nos fuimos con mi mamá de ahí porque la situación de violencia de género era insostenible», relató, y agregó que todo esto también llevó a la separación del denunciado con su madre: «Con mi mamá nos fuimos con lo puesto. Me asesoré con la línea 144, donde me informaron que estas situaciones no prescriben».

«Mi mamá tramitó el divorcio y yo me animé a hacer a denuncia», indicó, y en relación al tiempo que le tomó realizar la denuncia, explicó: «Tengo 46 años y esto comenzó hace 33; el que no vivió algo así no lo va a entender. Por qué esperar tanto para denunciar. Uno intenta que las cosas queden en el pasado, pero es una persona con la que no se puede lidiar, es un psicópata».

La denuncia está asentada en la Justicia y ahora todo depende de los interminables plazos con que se manejan quienes deben intervenir en estas cuestiones.