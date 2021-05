La ex ministra reconoció que fue desafortunado haber dicho que le “podrían haber dado las Islas Malvinas” a uno de los laboratorios. Fue en el programa de Mirtha Legrand.

Bullrich volvió a disculparse por sus dichos sobre Malvinas: «Quise hacer una ironía, pero me salió mal»

Patricia Bullrich volvió este sábado a pedir disculpas y admitió que fueron totalmente «desafortunados» sus dichos sobre la soberanía de las Islas Malvinas para referirse a los argumentos del Gobierno nacional para negarse a negociar la compra de vacunas con el laboratorio Pfizer.

Desde la mesa de La Noche de Mirtha, la titular del PRO insistió que sólo quería hacer una «ironía» por las dificultades que enfrenta la Argentina para acceder a las vacunas contra el coronavirus.

«Fue desafortunado, me salió mal. Lo que quise fue hacer como una ironía de las cosas que hacían. Decían cualquier cosa como que comprar la vacuna de Pfizer era que se llevaban los Hielos Continentales, que se llevaban las Malvinas, pero me salió mal la ironía», confesó la ex ministra de Seguridad.

Incluso, Bullrich confió que le pidió al diputado cordobés Luis Juez que le dé «clases de ironía» porque «no me salió bien».

En medio de la polémica generada por la campaña de vacunación contra el coronavirus, Bullrich acusó al oficialismo de «inventar cosas porque no lograron el objetivo de poner alguien argentino que no sea Pfizer», uno de los laboratorios que elabora la vacuna contra el COVID-19.

Bullrich quedó en medio de la polémica cuando en una entrevista televisiva planteó su crítica a las negociaciones del Gobierno con el laboratorio y, al pasar, sugirió que, a cambio de las vacunas se le «podrían haber dado las Islas Malvinas».

Su polémico planteo se volvió viral al instante y generó tal malestar que la dirigente opositora debió rectificarse en sus redes y salir a pedir disculpas.

Las declaraciones de Bullrich se dieron en momentos que el Poder Ejecutivo retomó la negociación con Pfizer para acceder a la vacuna contra el coronavirus, que esa farmacéutica desarrolló junto a BioNtech.

«No es que yo quise decirlo, sino ponerlo en la boca de los funcionarios que dijeron que nos pedían los hielos continentales, la Patagonia, el lecho marino, cualquier cosa dijeron», se justificó en ese momento. Y volvió a pedir perdón por si sus dichos ofendieron a alguna persona.

Lo cierto es que aquella afirmación le trajo algunos cuestionamientos a la ex ministra de Mauricio Macri. La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia contra Bullrich «por haber incurrido en la ofensa a un símbolo Patrio».

En la presentación, remarcó la gravedad de sus dichos por tratarse de «la titular del partido político más importante de la oposición y por liderar la coalición que representa Juntos por el Cambio, siendo entonces más grave aún cada una de sus palabras».

La Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina «2 de Abril» expresó su «absoluto repudio» a los dichos de Bullrich «por el sarcasmo y leve sonrisa con la que lo manifestara».