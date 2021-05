La emprendedora Anuit Sosa lleva adelante el proyecto “Enrulate”. Según comentó, la idea “nace de la necesidad de las mujeres de conocer el cabello con rulos, tener un buen corte y conocer cómo manejarlo”.

Sosa mencionó que, luego de una vida observando una hegemonía del valor estético de tener un pelo alisado, se especializó en cómo peinar y asesorar a las personas para “encontrar productos específicos para los rulos, que han sido realmente maltratados en la historia”.

“Siempre que vas a una peluquería tratan de alisarte o te planchan el pelo, o te dicen cosas feas, o te maltratan por tu cabello enrulado, porque no saben cómo manejarlo -indicó la peluquera y esteticista-. Entonces lo que hacemos es hacer cortes específicos para los rulos y ondas, y enseñarte cómo manejarlo, qué cosas hacen bien a tu pelo, qué cosas no son beneficiosas y también ofrecer productos y cosas que sean buenos para los rulos, productos de calidad, productos nacionales e importados, pero que son específicamente diseñados para el cuidado de cabellos con rulos”.

La creadora de “Enrulate” destacó que un pelo con ondas o rulos resulta “completamente diferente” a un cabello lacio, siendo que “necesita cosas distintas, debe tratarse de otra forma y a lo largo de la historia no sea conocido esta información”.

“Hoy en día, por suerte, hay muchísima información al alcance de la gente y la idea es poder enseñar cómo tratar el cabello con rulos y ofrecer también un buen corte para que los enrulados y enruladas puedan salir contentos con su pelo”, recalcó Sosa, quien se inspiró en su propia experiencia de vida.

“Durante toda la vida luché contra mi pelo, porque me encantaba, pero no sabía cómo manejarlo y, después, empecé a conocer a mucha gente, chicas alrededor del mundo, que tienen sus cabellos rizados, chicas de acá, de la Argentina, y chicas de afuera también -expuso la esteticista-. La verdad es que todo el tiempo se nos dice desde los medios, y desde un montón de lugares, que los rulos son desordenados, que están mal, que hay que saber domarlos como si fueran una fiera, o como si fueran desprolijos, y la verdad es que no, que es el cabello natural que es así”.

Sosa aseguró que el 80% de la población tiene ondas o rulos. Sin embargo, es tan fuerte el mensaje que se impone sobre el pelo lacio, que “sin duda nos planteamos en algún momento de nuestras vidas como mantenerlo liso, cómo hacer para que se vea bien y la verdad es que lo único que estamos haciendo no respetar su naturaleza”.

El proyecto de la vecina riograndense se puede encontrar en Facebook o Instagram Cómo EnrulateRG, y los interesados en comunicarse pueden hacerlo por WhatsApp al número 2964-478250.

“Por cualquiera de estos medios pueden sacar turnos y también pueden acceder a la tienda virtual en www.enrulate.com.ar, y ahí pueden encontrar todos los productos y pueden hacer también las compras desde la página”, precisó la emprendedora.