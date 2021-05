La responsable del Ropero Karukinka, la vecina Edith, pidió el aporte de la comunidad para volver a ofrecer prendas en su espacio solidario, teniendo en cuenta la llegada del invierno.

“Muchos niños ya comenzaron la escuela y estamos necesitando camperas, buzos, zapatillas, igual que para adultos”, expresó la referente barrial, y añadió que “hay mucha gente que vive en las chacras que me pide también mucha ropa de trabajo, botines, pantalones, todo eso estamos necesitando”.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al teléfono 2964-485060 y acercarse a la dirección Karukinka 1.115.

Respecto de las personas que normalmente asiste desde su ropero comunitario, Edith indicó que “tengo de todos los barrios y cada vez se suman más familias porque están con el virus o por trabajo, también mucha gente que está llegando de otro lado, del Norte y acá hace bastante frío y está complicado el tema de trabajo acá”.

La mujer mencionó que desde hace un mes no entrega ropa porque se quedó sin prendas para ofrecer: “Hace un mes que no estoy haciendo porque no tengo nada de ropa y la gente me pide. Por el momento no estoy casi recibiendo donaciones, muy pocas, casi nada de abrigo, pero la gente viene igual a buscar”.

“Todo es bienvenido, frazadas, colchones me está pidiendo la gente, pero es muy difícil, pero siempre hay un alma caritativa que escucha la radio y siempre tengo respuesta gracias y a Dios”, destacó la referente en diálogo con el programa de Marita Romero “Un Gran Día”, que se emite durante la mañana de Radio Fueguina.