El abogado defensor del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de la La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y criticó con fuerza la decisión adoptada ayer por la Cámara de Casación de Comdoro Py, que dejó al borde de la extinción la megacausa que investiga las presuntas torturas ocurridas en el achipiélago.

«Es un fallo vergonzoso», disparó, y desacreditó la posición de los dos jueces que votaron a favor de la prescripción de las acusaciones que pesan sobre Oscar Ferrante, uno de los integrantes del Regimiento de Infantería Nº 5: «Demostraron una lógica bastante patriarcal que ya ha quedado desacreditada».

«Lo que hacen es contrariar toda la doctrina y la riqueza que en nuestro país se ha construido en base a memoria verdad y justicia», destacó, y adelantó que el CECIM recurrirá al máximo tribunal de la República Argentina para apelar la decisión de la cámara.

«Recurriremos a la Corte Suprema de Justicia», confirmó, y añadió también: «Tenemos abierto el paso internacional y no tenemos dudas de que pueden llegar a ser condenados internacionalmente».

Por otro lado, analizó que tanto en esta decisión como en las anteriores que se han tomado en relación a los imputados, no se discute que las vejaciones hayan ocurrido, sino si constituyen o no una tortura y por ende se trata de un crimen de lesa humanidad: «No estamos discutiendo los hechos, sino la prescripción; no niegan los hechos de tortura… nuca nadie negó los hechos».

En cuanto a la apelación, el Dr. Iraola indicó: «Tenemos diez días y estamos trabajando ya en el recurso. Entendemos que el fallo que conocimos ayer tiene tres votos, dos han mansillado todo el trabajo realizado, pero la otra jueza (por la Dra. Ana María Figueroa) que compone la cámara produjo un voto que es muy interesante y que es muy exhaustivo; dos tercios del fallo es el fallo de Figueroa». «Ella habla de responsabilidad internacional y hace una salvedad que es muy importante: dice que los hechos existen y que la tortura existió», finalizó.