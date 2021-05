La integrante del grupo de hipoacúsicos de Río Grande “Chen Aitken” (Mira bien mis manos), Estela Maris Ruiz, cuestionó la nueva modalidad adoptada por distintos noticieros de televisión, donde los conductores usan barbijos como medida de concientización sobre las medidas sanitarias.

Ruiz comentó que “con los barbijos tapados no podemos ver ni leer los labios porque nos tapan y se rompe la comunicación y no entendemos. Agregó que “los barbijos donde podemos ver los labios son los transparentes, pueden ser barbijos o máscaras que sean transparentes para poder ver los labios”.

En declaraciones a Radio Fueguina, la referente explicó que “se nos rompe la comunicación, no entendemos y nos preocupamos mucho de lo que dicen, aunque no escuchamos lo que hablan y nos preocupamos mucho si no usan barbijos transparentes”.

Además, mencionó que se podría realizar un reclamo a los propietarios de los medios televisivos para que adopten alguna medida que los incluya en su audiencia: “Si siguen usando el barbijo que no podemos ver, el reclamo podemos hacerlo directamente al dueño del canal. Lo más importante es lo que está pasando en Tierra del Fuego, y no hay intérprete titulado, y con los barbijos tapados es imposible ver ni leer los labios y no entendemos nada”.

“No sabemos qué es pandemia Covid-19, y ahora que llegaron las nuevas cepas de Manaos no entendemos nada, vemos los dibujitos pero no entendemos qué significa -indicó Ruiz-. Para la gente normal, que escucha, saben todo, pero para la comunidad no entendemos nada sobre el tema de la vacuna, tampoco sabemos para qué sirve”.