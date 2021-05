La primera etapa de la Copa de la Liga está terminando de definirse y hay varios equipos que ya tienen su pase a los cuartos de final asegurados, mientras que otros pelearán en la última fecha por un lugar en la próxima instancia.

Hasta último momento, los puntajes en ambos grupos fueron muy peleados, pero en las últimas dos fechas las posiciones comenzaron a definirse. Aunque la Zona 1 sigue ajustada y se definirá en la jornada número 13, ya que hay varios equipos que pueden clasificar.

Por otro lado, en caso de que dos clubes queden con los mismos puntos, misma diferencia de gol, goles a favor y en contra, duelos ganados, empatados y perdidos, y entre sí hayan empatado, será el azar el que decida quien sigue en carrera. En lugar de hacer un duelo desempate, por falta de tiempo en el calendario, se buscó la forma más rápida de solucionar: todo se decidirá con una «moneda al aire».

Hay que decir que el «Xeneize» tiene prácticamente asegurado el segundo lugar, ya que para caer a la tercera posición debería perder contra Patronato en la última fecha y Talleres sumar de a tres y de visitante ante Lanús.

Los partidos que deben jugarse en simultáneo

La Copa de la Liga está a una fecha de definir los clasificados a cuartos de final y todavía hay varios equipos que tienen chances de clasificar a la siguiente etapa. Esto obliga a tener una última fecha con varios encuentros en simultaneo.

En este contexto, las autoridades de la Liga Profesional deberán empezar a diagramar el cronograma del próximo fin de semana, donde definirán si se jugará en un mismo horario o no, aunque deberán esperar a los dos partidos de este lunes para terminar de confirmarlo.

Los partidos que definen lugares:

Zona 1

River vs. Aldosivi

Racing vs. San Lorenzo

Platense vs. Rosario Central

Argentinos vs. Estudiantes

Godoy Cruz vs. Banfield

Arsenal vs. Central Córdoba (SdE)

Zona 2

Gimnasia vs. Vélez (Salvo que el Lobo pierda hoy con Sarmiento)

Lanús vs. Talleres

Colón vs. Unión (Interzonal)

Huracán vs. Independiente

Atlético Tucumán vs. Defensa y Justicia

Zona 1

Colón (24) ya está clasificado

Estudiantes (19) podría garantizar su lugar hoy si le gana a Platense.

Los que definirán su suerte en la última fecha son:

San Lorenzo (21)

River (18)

Rosario Central (18)

Racing (18)

Banfield (17)

Argentinos (16)

Central Córdoba (16)

Zona 2

Los que ya están en cuartos:

Vélez (28)

Boca (22)

Mientras que los que se la juegan en la última fecha son:

Talleres (20)

Unión (18)

Independiente (17)

Lanús (16)

Atlético Tucumán (15)

Gimnasia (14)

Con este panorama, la definición de ambas zonas sería el domingo entre las 11 y las 16, porque a las restricciones de horarios en las distintas jurisdicciones, se suman los equipos que juegan copas internacionales tanto jueves como martes, lo que achica el margen de distribución de partidos por las 48 horas mínimas que tienen que tener los equipos que juegan Libertadores o Sudamericana. La idea es que haya un turno para los partidos de la Zona 1 y otro para los partidos de la Zona 2, donde se jugaría el interzonal Colón-Unión, teniendo en cuenta que el Sabalero ya está con lugar asegurado para los cuartos.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a la próxima etapa?

ZONA 1

San Lorenzo

Está segundo con 21 puntos. Si bien resta saber el resultado de Estudiantes de este lunes, la única forma de que ponga en riesgo su clasificación es que Racing le gane 2-0 en Avellaneda en la última fecha. Con el empate le alcanza para avanzar al equipo de Diego Dabove.

Estudiantes

Con un partido menos y 19 unidades, el Pincha recibirá este lunes a Platense y una victoria lo metería entre los ocho mejores equipos de la competencia. En la última fecha, Ricardo Zielinski y su equipo se medirán en La Paternal con Argentinos, otro de los que tienen chances matemáticas de seguir en la pelea.

River

El «Millonario» perdió por 1-0 ante Banfield y malogró la oportunidad de afianzarse en el pelotón de arriba. Sin embargo, el tropezón de la «Academia» en Santiago del Estero le dio vida y lo dejó en la cuarta colocación de la tabla con 18 puntos. La próxima jornada, el conjunto de Marcelo Gallardo recibirá a Aldosivi y, en caso de ganar, sellará su pasaje a cuartos.

Racing

Con las mismas unidades que el equipo de Marcelo Gallardo, al equipo de Pizzi le alcanzaba con un triunfo para poner un pie y medio en la fase final del torneo. Sin embargo, perdió ante Central Córdoba y ahora su clasificación depende de una victoria 2-0 en el Cilindro frente a San Lorenzo, escolta con 21 puntos. Si lo supera por 1-0, deberá esperar a que no ganen River, ni Estudiantes en sus dos presentaciones.

Rosario Central

Con la reciente goleada 3-0 a Newell´s, el «Canalla» suma 18 puntos y se mete en la puja por un lugar entre los ocho mejores de la Copa LPF. Si bien es muy difícil que pueda clasificarse a cuartos de final, no es imposible: deberá vencer a Platense y esperar que la 2Academia» y el «Millonario» no ganen sus respectivos duelos. También sería un guiño que Estudiantes no pueda sumar de a tres en sus dos choques.

ZONA 2

Boca le ganó a Lanús y se aseguró la clasificación a los cuartos de final de la competencia: con 22 puntos, está segundo detrás de Vélez, el primero de los clasificados.

Las dos plazas clasificatorias de esa zona que todavía están en juego se las disputan Talleres (20, +4), que dejó pasar la oportunidad de clasificarse esta fecha al empatar 1-1 con Huracán; ; Unión (18, +2), que escaló a la cuarta posición de la tabla al superar por 1-0 a Defensa y Justicia en Varela; Independiente (17 puntos, +4 de diferencia de gol), que perdió 1-0 en Avellaneda frente a Atlético Tucumán y por ahora se está quedando afuera; y el anteriormente mencionado Lanús (16, -1), que perdió ante Boca.