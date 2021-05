La titular del espacio, Felisa Romero, remarcó que se necesita construir un lugar para albergar a muchos chicos que van a ver merendar y se sientan en el piso, teniendo en cuenta que se viene el invierno.

“Tengo todos los chicos, todas las tardes, sentados arriba de un ladrillito afuera de mi comedor porque no tengo lugar para tenerlos”, remarcó la vecina, y agregó que “lo que estoy pidiendo hace un montonazo es el techo, porque ya se viene el invierno, ayer inclusive había un viento frío y ellos estaban ahí, tomando la leche sentaditos”.

Respecto de los niños, la mujer indicó que “ellos se aguantan, pero es horrible ver esa situación, de la forma que están pasando los niños, es muy triste, así que pido por favor a toda la comunidad que puedan escucharme y ayudarme”.

“Yo hasta ahora lo que tengo juntado es la chapa, pero necesito por favor que me ayuden para levantar el techo, para que los chicos no estén pasando frío -mencionó la referente-. A veces está lloviznando y ellos igual están con sus tácitas, esperando a que yo les sirva lo que es la merienda”.

El merendero de Felisa contiene a 40 chicos e incluso, a veces son más porque “esos son chiquitos que pasan, o también vienen a preguntarme y yo les sirvo a todos los que vienen”. “Lo que más me interesa es que me puedan levantar la chapa, que pueda haber un techo, para que no se llueva y ahora, que está viniendo el invierno y de vuelta voy a tener la nieve, y los chicos están en malas condiciones, porque ya me da muchísima tristeza tener a las criaturas así, en la forma en la que están”, relató Felisa, y añadió que “ellos traen su tácita ellos todos los días están esperando ahí, son las 4 de la tarde, ya me están esperando con las tazas a que yo les sirva la merienda, y yo de hecho lo hago, pero me da mucha pena verlos que están sentados, algunos en el piso”.

“Yo les puse ladrillos ahí, para que se sienten, pero es horrible la situación que estoy pasando ya hace mucho, mucho tiempo”, expresó la vecina, y remarcó que los interesados en colaborar se pueden acercar hasta su vivienda en Vapor Asturiano 517, del barrio Los Cisnes,o llamar al número 2964-495655.

La lista de materiales que se necesitan:

12 hierros de 10

1 caño de PVC de 110

1 camionada de mixto para platea

1 manguera negra 6mts