La Comisión de Auxilio de Ushuaia, ante la escalada en intervenciones de rescate con actividades vinculadas al trekking o caminatas, impulsará una campaña de información y concientización con consejos para realizar dichas actividades.

Daniel Catania, miembro de la Comisión, recalcó “hay que planificar los recorridos y salir con el equipamiento apropiado. Es importante prepararse para evitar incidentes”.

La Comisión de Auxilio está conformada por la Policía, tanto Federal como provincial, Parques Nacionales, el Club Andino, la Gendarmería, Defensa Civil Provincial y Municipal, la Asociación de Guías de Montaña (AAGM) y los Cuarteles de Bomberos de la Ciudad de Ushuaia. La organización tiene como tarea principal los rescates y búsquedas en zonas agrestes.

“Estamos comenzando a trabajar en la prevención. Vemos que en muchos casos la gente no sale con el calzado adecuado, empieza los recorridos tarde o no verifica el estado del clima, algo que cambia mucho al alejarse de la ciudad. En los últimos años, tenemos un crecimiento del 20 a 30% en la cantidad de rescates que realizamos, siendo casi diarios los incidentes” destacó Catania.

Actualmente, a través de sus redes sociales Facebook e Instagram bajo Comisión de Auxilio Ushuaia, proporciona consejos, tips y recomendaciones para las actividades de montañismo, así como alertas climáticas.

Entre las recomendaciones figuran realizar actividades acompañado, verificar la dificultad del circuito a realizar, así como la necesidad de llevar consigo un botiquín, agua, comida y protector solar.

“Es importante estar informado y no subestimar a la montaña. Hoy estamos viendo muchos incidentes concentrados en Laguna Esmeralda de personas que no llevan el calzado apropiado o se extravían y no tienen forma de comunicarse”, recalcaron desde la Comisión de Auxilio.

“Queremos que nuestros vecinos y vecinas, así como los turistas, disfruten de los paisajes, pero es necesario entender que cuando uno realiza este tipo de actividades necesita estar preparado. Una lesión en una zona agreste o de montaña puede ser fatal o terminar con lesiones de consideración. Hablemos sobre lo hermoso del paisaje y cómo la pasamos, y no sobre anécdotas angustiantes tras vivir una situación difícil”, remarcó Daniel Catania, presidente del Club Andino Ushuaia y miembro de la Comisión de Auxilio.