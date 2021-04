Una madre denunciante en una causa por abuso sexual contra su hija se refirió a los avances que se reclaman a la Justricia. Como todos los miércoles, junto a Madres Pañuelos Amarillos, la vecina reclámo en tribunales de Río Grande por novedades para el resto de las causas.

Actualmente, son alrededor de 40 casos de abusos los que se están denunciando desde la organización de Madres Pañuelos Amarillos.

“Hoy estamos con casi 40 casos de abusos que se están denunciando desde que iniciamos la movilización, se sumaron 35 casos más de gente que pide ayuda y tiene miedo y quiere cuidar a sus hijos y la verdad es que la mejor forma de cuidarnos es encontrar justicia”, indicó la referente.

“Vamos a seguir con la visualización de todo esto y porque ha dado buenos frutos, y de lo malos ha salido algo bueno”, expresó la mujer respecto de los pedidos que realizan los padres para que las causas se tramiten con mayor celeridad.

“Lo que más esperamos es justicia para todos y estamos en una etapa importante, porque sabemos que después de esto tenemos que estar luchando por los beneficios que les dan a esas personas”, señaló la madre con relación a la acción que lleva adelante por una agresión sexual contra su hija.

En este caso, finalmente la Justicia informó que el juicio comenzará entre el 25 y 30 de mayo. “Estoy más tranquila y nos van a seguir viendo porque vamos a hacer una convocatoria a una auto marcha, cómo fue la primera vez el año pasado, también pidiendo justicia por todos los casos”, sostuvo la mujer.

Sobre su denuncia, remarcó que “si bien no tenemos la fecha exacta, porque van a asumir nuevos jueces, entonces no se sabe bien y no se puede dar bien la fecha, pero entre el 25 y el 30 ya estaríamos cursando este juicio, esperando que se conforme el tribunal y se confirme la fecha”.

“Están ultimando algunos detalles, por eso no pueden dar la fecha exacta, pero la verdad que ansiosa y contenta, y por ahí un poquito más relajada, sabiendo que ya se aproxima la fecha, porque no teníamos fecha de nada y es algo que tanto se había luchado”, concluyó la madre.