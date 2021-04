Luego de 20 años frente a la pantalla de Canal 13 de Río Grande, la periodista y abogada, Natalia Graciania, dejó la conducción del noticiero de la Televisión Pública Fueguina para comenzar una etapa dedicada a su profesión en el ámbito de la Justicia.

“Me despedí, fue mi último programa en la tele, después de tener el privilegio de poder trabajar de lo que a uno le gusta, de esa profesión que Dios me regalo y, la verdad, que fueron años de mucho trabajo y de muchas cosas hermosas”, relató la comunicadora.

Entre lo más destacado de su carrera, la periodista incluyó la posibilidad de ayudar a la comunidad: “Fueron muchos años de muchas experiencias, de haber acompañado a muchas personas, de haber ayudado, de haber prestado servicio, de haber informado ,de haber surgido de la pasión de comunicar, que fue una de las pasiones que Dios puso en mi corazón”.

Sin embargo, la riograndense tiene otra pasión, que tiene que ver “con las causas justas”: “Dios me dio la oportunidad de poder empezar a ejercer, 100% mi profesión de abogada. Yo hace unos años me recibí, cumplí un sueño que estaba en mi corazón desde hace mucho tiempo, Dios me dio esa oportunidad, pude ejercer hasta ahora, pero con ciertas limitaciones porque estaba trabajando en la TV Pblica, por los horarios, por las cuestiones relacionadas con el ejercicio de la profesión, y surge una posibilidad de una reubicación dentro del gobierno también, porque yo soy empleada estatal, pero que me va permitir ejercer mi profesión 100%, dejar atrás la fase de periodística, la fase de la comunicación y empezar a ejercer 100% lo que tiene que ver con el ámbito de la abogacía”.

Gracianía expresó que “estoy muy contenta y muy agradecida, fue una decisión primero y principal que es un sueño que yo tenía mi corazón hacía bastante tiempo, la verdad es que todas mis cuestiones y mis deseos los consulto primero con Dios, porque Dios está primero en mi vida, y obviamente con mi familia también”.

En ese sentido, relató que “obviamente que fue una decisión consensuada con mi familia”. “Mi familia me sigue en todas mis locuras, en todos mis sueños y ahora para ejercer una profesión tengo que dejar la otra -explicó la abogada-, tal vez en el ámbito de lo que es la pantalla, probablemente alguna que otra cosa relacionada con lo comunicacional va a parecer, porque uno no deja de ser comunicador, pero se dieron así las cosas y estoy muy agradecida”.