«Los legisladores deben tomar en serio la discusión de las autonomías municipales»

Río Grande.- El presidente del Concejo Deliberante Raúl von der Thusen manifestó su preocupación ante el significativo atraso por parte del Gobierno de la Provincia en el envío de los fondos de coparticipación hacia el Municipio de Río Grande.

Al respecto el edil manifestó que “la deuda del gobierno provincial con Río Grande es de 730 millones de pesos al día de la fecha, lo cual es muy preocupante debido a que no vemos voluntad de buscar una solución de fondo sino de extender el problema en el tiempo, y en este sentido los únicos que se vea perjudicados son los riograndenses”.

Por tal motivo sostuvo que “es muchísimo el dinero que se debe y a esto hay que sumarle que cuando el Municipio no paga los aportes y contribuciones a la Caja de Jubilaciones, se le cobra un interés, pero cuando se demora la coparticipación, ese interés que cobra la Caja, nosotros no lo recibimos, por lo cual el Municipio termina siempre con algunos millones de pérdida por esta situación”, cuestionó.

Por otra parte esgrimió que “hoy se le debe a Río Grande el 40% de la coparticipación del mes de marzo y el 100% del mes de abril, sin dudas esto se enmarca en un avasallamiento pleno y palmario a las autonomías municipales”. En este sentido fue categórico al decir que “los legisladores deben dar una discusión seria y real sobre las implicancias que tienen las autonomías municipales, son los garantes directos de que no se sigan avasallando. Desde el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional, que es una pelea constante y sin solución, pero jamás habíamos llegado a este punto. Por lo que insto, como ciudadano y representante de los riograndenses, a los legisladores para que comiencen con una discusión técnica y definitiva sobre la defensa de las autonomías municipales y que no quede solo en una convocatoria a funcionarios para que nos mientan y todo siga igual”.

Asimismo concibió que “los fondos que envía en Gobierno Nacional están ingresando de manera regular a la provincia, por lo que no entendemos por qué se da esta demora en el envío de fondos con respecto al Municipio, entendiendo que se le debe a Río Grande 611 millones de pesos de coparticipación, y si a este monto se le suma la deuda tributaria, el mismo asciende a 730 millones de pesos”, dijo.

El edil recordó cuando visitó la ciudad de Río Grande el prestigioso constitucionalista, Dr. Eduardo Barcesat, haciendo referencia respecto de las autonomías municipales, para lo cual von der Thusen expresó que “hoy muchos de esos alumnos son los que se están olvidando y desconociendo las autonomías municipales, pareciera que ya no recuerdan lo que el Dr. Barcesat dejó en claro no hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que en política hay que ser coherentes con lo que se dice y se hace”.

Por último detalló que la actual deuda equivale por ejemplo al “100% del plan de Obra que la ciudad tiene proyectada realizar, a 6 meses de servicio de recolección de residuos y tratamiento final, a 60 meses del subsidio al transporte público de pasajeros, y a 3 doble vía de la Av. Santa Fe, entre otras cosas que también se podrían realizar, siendo de una gravedad nunca antes vista”, concluyó.