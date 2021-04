La investigadora local, María Alejandra Lizardo, lleva adelante un registro escrito sobre historias de mujeres de Río Grande, idea que se le ocurrió pensado en el Centenario de la ciudad. El objetivo es “visibilizar la historia de mujeres” que dejaron su huella en la comunidad y para eso creó una página web.

“Quizás en el pasado y en el ayer, en la historia, los protagonistas eran los hombres, no porque las mujeres no hicieran las mismas tareas y funciones, sino quizás porque no ocupaban los mismos espacios o no podían, o no se las dejaba compartir digamos, o los trabajos eran de hombres y no de mujeres”, explicó la escritora, y agregó que “entonces es una manera de reconocer a las mujeres de este Río Grande de ayer y mujeres del hoy, porque el Río Grande lo hacemos todas las mujeres, las pioneras, las originarias, las que han llegado, dejado su huella, y se han ido”.

La página web es www.100rgmujeres.com.ar. “Cada historia es el resultado de una entrevista que yo hice, con cada mujer, así que voy subiendo las historias una por semana, para que cada historia de cada mujer pueda ser apreciada, leída con detenimiento, y para también ir generando la expectativa de quién será la próxima mujer que va a figurar en la página”, comentó Lizardo.

Destacó el aporte de las personas que colaboran en su iniciativa, mencionando especialmente a “Mingo” Gutiérrez, quien “es palabra autorizada en cuestiones de historia y aparte tiene una memoria increíble, así que cada listado, cada mujer que pienso, que se me cruza, yo se lo consultó a él”.

Además, aportan al emprendimiento Romina Gaona, “en la parte de corrección y edición de los textos después del desgravado de cada entrevista”, y Pablo Lizardo, hermano de la investigadora. “Él es diseñador gráfico y persona idónea en todo lo que tiene ver con las nuevas tecnologías y las redes”, indicó María Alejandra.

“Realmente da mucha satisfacción, después de publicada cada historia, la repercusión que tiene cada mujer”, subrayó la escritora, y añadió que “es poner en valor la historia de mujeres que quizás están en el anonimato, o sus nombres no son reconocidos, pero que han hecho un trabajo increíble, que lo siguen haciendo, siendo madres, mujeres trabajadoras o amas de casa, cada una en su lugar, siempre aportando y haciendo este Río Grande mejor”.