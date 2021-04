Desde el gremio de los textiles anunciaron que no aceptarán la propuesta inicial de la compañía y reclaman el pago del 100% de los salarios.

El secretario General de SETIA (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines), Mariano Tejeda, adelantó que el gremio rechazará la oferta de la empresa de pagar el 50% de los salarios luego del incendio en Australtex.

Tejeda señaló que “el compromiso y la solidaridad de los trabajadores ha sido manifiesta, entendemos por un lado la situación económica por parte de la empresa, pero nosotros tenemos que entender el bolsillo y la situación de los trabajadores”.

No obstante, el sindicalista calificó como “positivo” que la firma haya anunciado se está planificando la reconstrucción y continuar trabajando en la isla.

“La primera cuestión positiva es que la empresa va a continuar, ahora en estos términos no podemos aceptar bajo ningún punto de vista un acuerdo, por eso vamos a exigir, siempre hablando en buenos términos, el 100% del pago de los salarios”, mencionó Tejeda.

“El esfuerzo tiene que ser mancomunado, como el que ponen los trabajadores -advirtió el gremialista-, si los trabajadores dan el 100%, la empresa tiene que dar el 100% a los trabajadores, porque no solamente son 250 o 280 trabajadores, sino más de 1500 personas con sus familias”.

El secretario General de SETIA relató que “estuvimos manteniendo charlas con diferentes directivos, en buenos términos, la empresa manifestado la voluntad, ha presentado una especie de borrador de acuerdo, donde la verdad nosotros no estamos para nada de acuerdo, porque lo que pretenden es el pago del 50% de los salarios como pago no remunerativo mientras se está en esta etapa de transición, hasta que se vuelva a reconstruir todo”.

“Es un acuerdo que no convence al ámbito del trabajo desde ningún punto de vista, que vamos a rechazar y que vamos a instar, no solamente a mejorar esta oferta -expuso Tejeda- Nosotros como gremio, como representante de trabajadores, sabemos que en este incendio los trabajadores intentaron poner de su propio cuerpo para apagarlo pero que no son para nada una variable de ajuste”.