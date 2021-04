La vecina Verenisse Nilson organiza una rifa para colaborar con su marido que es empleado de Australtex, la empresa que sufrió el incendio de su planta de Río Grande en los últimos días. De esta forma, busca llevar algo de tranquilidad a su esposo y su familia en un contexto de incertidumbre respecto de cuándo la empresa volverá a producir.

“Estoy realizando una rifa a beneficio de mi marido, que llevaba 8 años en la fábrica, se llama José Luis barría”, precisó la mujer en diálogo con Radio Fueguina.

Agregó que “lamentablemente, hoy la situación es que no le dan de respuesta (a los empleados de la compañía fabril), los tienen en el aire, no le han dicho nada concreto referente a su fuente de trabajo o a sus ingresos”.

“Esto va para largo, tal vez un año, entonces la realidad es que por Gobierno o por Municipio se puede llegar a conseguir algún beneficio, pero todos sabemos que lo más probable es que pueden llegar a conseguir algo con respecto a alimentos -expresó Nilson-. Los días pasan, no hay solución y yo no puedo ir a pagar un alquiler con un kilo de arroz o un kilo de manzana, no es por ser mal agradecida, porque todo suma, pero lamentablemente esa es la realidad”.

Con relación a la situación interna en este contexto, la vecina destacó que “es muy complicada la situación como familia, porque yo creo que para toda la familia es difícil el hecho de saber que tu fuente de trabajo no está disponible, que mantengan la ilusión de que cualquier momento los van a llamar como para levantar o correr escombros, que sabemos que son escombros químicos, que todavía no se termina apagar el incendio, entonces es una situación complicada, tanto para ellos, como para todas las familias en general”.

La rifa se sorteará en vivo el día 8 de mayo, a través del Facebook de su red social Verenisse Nilson. “Yo tengo listas de rifas de 25 números y cada número sale $200, son 18 premios los que logre de donación, a través de muchísima gente de la que estoy muy agradecida, porque corrieron al momento de que yo presenté la idea”, detalló la vecina, quien añadió que, entre los premios figuran, “un reloj smartwatch, de los digitales que lee los mensajes, te cuenta los pasos, una canasta borracha, y una bolsa de la suerte con un Telebingo, Loto y Quini”.