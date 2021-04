Los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén comenzaron esta tarde a levantar los piquetes que afectaban la actividad petrolera en esa provincia y que habían supuesto impensadas consecuencias para Tierra del Fuego.

Los bloqueos cumplieron tres semanas este miércoles, con un fuerte perjuicio de la producción de hidrocarburos y pérdidas por más de u$s30 millones para las operadoras, además de un desabastecimiento de combustibles en la región del norte de la Patagonia y un retraso en el plan GasAr. A esto, hay que sumar que nuestra Provincia se vio aislada del continente por una medida de los transportistas chilenos en represalia a lo ocurrido en Neuquén.

Los trabajadores neuquinos no rechazaron el porcentaje de aumento (53,09%) aceptado por ATE, sino que no están de acuerdo con los plazos (la mejora se terminará de abonar en diciembre) y, además, se quejaron porque no se contempla la pérdida de la masa salarial que sufrieron el año pasado. En consecuencia, mantienen su reclamo para que el ajuste sea abonado entre junio y septiembre próximos, para después volver a negociar salarios.

Aunque se levantaron las protestas en Añelo, los cortes continúan en Villa La Angostura, Zapala y Rincón de los Sauces, entre otras localidades. De todos modos, en los piquetes cada vez se observan menos militantes, en una señal del cansancio que ha generado la prolongada medida.

Ahora, genera enorme expectativa conocer qué repercusiones tendrá esto en Punta Delgada, en uno de los márgenes del Estrecho de Magallanes, donde permanecen varados cientos de camioneros que presenten ingresar o salir de Tierra del Fuego con mercadería, en algunos casos perecedera.

Representantes de los camioneros chilenos ya aclararon ayer que este bloqueo se mantendrá hasta que todos y absolutamente todos los piquetes sean levantados y se permita el tránsito de los vehículos del país vecino de forma libre por territorio argentino.