La directora General del Hospital Regional Río Grande (HRRG), Viviana Müller, se refirió a la segunda ola de la pandemia de coronavirus y precisó que el personal está “más exigido” que el año pasado, ya que hay “muchos pacientes en terapia intensiva”, no sólo por Covid-1, sino también por otras patologías.

“Estamos trabajando intensamente, en esta segunda o la que tenemos ya instalada con un aumento de casos”, indicó la doctora, y agregó que” en el día de hoy (por este lunes) y ayer un poco mermó también la demanda, pero en el hospital tenemos muchos pacientes internados por Covid en terapia intensiva y en la sala tenemos pacientes entre moderados y graves y además, en esta oportunidad, tenemos pacientes con otras patologías”.

“Eso hace que todavía estemos un poco más exigidos -expuso Müller-. El año pasado teníamos el hospital disponible completamente para el Covid-19, a diferencia de hoy que tenemos que coordinar o recibir a pacientes con patologías diferentes y por eso el equipo se encuentra también exigido”.

En declaraciones a Radio Fueguina, la profesional mencionó que “hoy en el hospital nosotros tenemos en en la sala de clínica médica con 11 pacientes con una forma leve de la enfermedad, que son positivos, y en la sala de aislamiento, la terapia intensiva de Covid, tenemos 10 pacientes, de los cuales 7 están con respirador; y además en la otra terapia intensiva tenemos 8 pacientes que cursan otro tipos de enfermedades, que también requieren de la terapia intensiva”.

“Tenemos una alta demanda de cuidados clínicos de pacientes, por eso es importante para todos que tomemos conciencia de que todavía no estamos exentos de enfermarnos y de cursar la enfermedad”.

“Dejamos una interapid intensiva para pacientes no Covid y armamos otra terapia intensiva para pacientes que sí son positivos, o sospechosos, más la sala de clínica, que recibe pacientes entre leves y moderados que solamente requieren un aporte de oxígeno, y ya cuando el cuadro se va complicando y requieren terapia intensiva, tenemos preparada la sala con más camas de las que teníamos antes”, relató Müller, y añadió que “por eso es importante que no nos relajemos, que pensemos que todavía hay circulación comunitaria, hay mucha gente que ya está vacunada, pero no nos exime de que nos podamos contagiar, nos tenemos que seguir cuidando, la vacuna nos podrás ayudar a evitar una forma grave o complicada del cuadro, pero no significa que no nos vayamos a contagiar”.

Por último, la médica resaltó que “se deben tener siempre muy presentes todos los factores de riesgo: la obesidad, la diabetes, la hipertensión, porque son enfermedades que son factores de riesgo para el Covid-19”.