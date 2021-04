Los psicólogos de Río Grande, Rocio Gobbi y Emiliano Ricciuti, crearon la primera plataforma online del país para que los pacientes puedan iniciar o continuar una terapia desde la virtualidad.

La página web es www.sanamente.com.ar y comenzó a funcionar el pasado 12 de abril. Gobbi relató que “es un proyecto que venimos amasando hace mucho con mi amigo y hoy socio Emiliano, los dos somos de acá de la isla, de Río Grande, yo ahora estoy viviendo en Ushuaia, y venimos pensando este proyecto desde antes de la pandemia, hace varios años”.

“Hoy podemos decir que es un proyecto concretado, después de mucho tiempo, y que la pandemia, más allá de todo lo malo, lo negativo que nos trajo, pudimos ver una oportunidad dentro de tanta crisis”, expresó la psicóloga.

“Es una plataforma que conecta a psicólogos y pacientes dentro del país, un paciente puede entrar y buscar el psicólogo que más le guste y tener un espacio de videollamada”, indicó la profesional , y agregó que “dentro de la plataforma, tenemos un sistema propio de videollamada, donde se hacen las sesiones”.

“La idea es que se registren los profesionales que quieran de la Argentina -mencionó la fueguina-. Uno como psicólogo se registra de manera gratuita, no hay que pagar nada por estar en la plataforma, lo único que nosotros cobramos es una pequeña comisión por cada sesión que el psicólogo tiene con su paciente, pero si el psicólogo no tiene pacientes en la plataforma es totalmente gratuito, no tiene que hacer nada”.

El proyecto fue pensado entre los dos emprendedores locales: “Los dos teníamos ganas de hacer algo en conjunto, de poder ser nuestros propios jefes como uno dice, a nosotros nos gusta mucho viajar y dijimos tenemos que hacer algo que nos permita en cualquier lado donde nosotros estemos poder tener un trabajo. Así fue cómo surgió la plataforma, se lanzó el 12 de abril y nosotros lo que hacemos es corroborar que toda la documentación profesional del psicólogo esté en condiciones, así que hay dos psicólogos habilitados en el día de hoy, y hay más psicólogos que están registrados, pero falta que terminen de enviar la información para poder habilitarlos”.