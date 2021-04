Una de las hermanas agredidas por Claudio Rodrigo Soccio, el sujeto que protagonizó un violento raid delictivo el pasado domingo, dialogó en exclusiva con ((La 97)) Radio Fueguina y relató cómo comenzó lo que luego terminó en persecución.

«El domingo estaba en la casa de mi hermana porque ella le festejaba el cumpleaños a mi sobrino y estaba esta persona porque ella antes tenía una relación con él. Ya estaba tomando cerveza y empezó a ponerse agresivo y a celarla a mi hermana con un amigo de su hijo de 16 años», indicó la mujer.

«Le pedimos que se retire y llamamos a la Policía. Llamamos a la Policía y cuando pensamos que se retiraba se fue a una habitación, agarró un televisor y lo estampó contra el piso. Yo me acerqué a la habitación y lo primero que recibo de él es una piña», indicó, y agregó: «La piña que me pegó me desestabilizó y cuando volví a mirar él ya había manoteado un vaso de la mesa y con ese vaso medio en la cara. Ahí es cuando me hizo los cortes que hizo que me hicieran 7 puntos en la cara y 3 en el tórax».

«Cuando me da con el vaso en la cara, se va contra mi hermana y lo primero que agarra es una pava que estábamos usando para tomar mate y se la empieza a tirar a mi hermana», continuó, y refirió que al momento de esos ataques «había muchísimos menores y uno de ellos fue el que terminó quemado en la mano, que es hijo de mi hermana». «Él vio el patrullero que estaba llegando se fue en el auto y después nos enteramos por las noticias de lo que pasó», sostuvo, en relación al desenlace del hecho.

Consultada sobre las anteriores denuncias que pesan sobre Soccio, admitió: «En presencia mía es la segunda vez que pasa. El año pasado tuvimos un episodio parecido en el que golpeó a mi hermana, pero ella está con él desde hace unos diez años y siempre fue violento».

«Tenemos miedo, pero vamos por todo. Porque ahora no solo vamos a quedar con la denuncia penal, sino que vamos a llegar a lo que tengamos que llegar. Voy a hacer una denuncia en la Comisaría de Género», y confirmó que su hermana aún duda sobre estas denuncias: «Ella plantea dudas, como que ella se lo buscó o se siente culpable de lo que ocurrió. Pero ahora el me lastimó a mí y esto no me lo borra nadie y también atacó a su hijo. Había otros menores, estaban mis hijos que presenciaron todo».

Se espera que este martes, tanto Soccio como las tres víctimas (las dos hermanas y el menor de edad) expongan sobre lo ocurrido al juez de Instrucción Daniel Cesari Hernández, que en la tarde del lunes se hizo cargo de la investigación.

*Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que esté pasando por una situación así, comunicate al abonado 144 las 24 horas los 365 días del año.