Crece la conciencia sobre el maltrato a las mascotas, pero la Justicia demora en resolver los casos. No obstante, la realización de la denuncia es simple y se logran rescatar los animales casi de inmediato.

La abogada Antonella Dri habló sobre el procedimiento de las denuncias por maltrato animal, luego de que en Río Grande comenzó el primer juicio contra propietarios por un abandono de mascota. Si bien remarcó que es muy simple la realización de la denuncia, contrastó que los tiempos de la Justicia hacen que las sentencias y las condenas demoren en llegar.

Dri mencionó que “el proceso es muy sencillo”, ya que el país tiene una ley nacional que “regula lo que es el maltrato animal y faculta a cualquier persona, que sea testigo de un acto de crueldad o maltrato animal, a concurrir a la dependencia policial más cercana a su domicilio y radicar la denuncia, o directamente en la Fiscalía”.

“Simplemente tienen que presentarse a la Policía y realizar una denuncia penal por maltrato animal, no tiene ningún costo, pero lo que la gente debe tener en cuenta es el tema de las pruebas”, expresó la letrada, y añadió que “hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría saca foto o filma, y hay que tener mucho cuidado de no estar violando la propiedad privada cuando esto ocurre”.

“Si nosotros vamos a tomar fotos o grabar vídeo, siempre en el límite externo a la propiedad, no invadiendo la propiedad -precisó Dri-. Esto hay que tenerlo en cuenta para que la prueba sea válida y después presentar y acompañar la prueba. En la policía se tiene que recibir la denuncia, y si no se lo quieren recibir estarían ellos incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos”.

Los tiempos judiciales

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, la abogada sostuvo que en la actualidad “hay mucha gente que está presentando denuncias”, y agregó que “hemos tenido en este último año mucha gente que nos ha enviado información y veo que la gente cada vez está más consciente de lo que es maltrato animal y se está involucrando muchísimo más”.

“Es bueno que la gente se involucre, que entienda que no debemos mirar hacia otro lado, si un animal está sufriendo no tiene voz y, por ahí, hay mucha gente que no se anima a hacer la denuncia pero está bueno que, al menos, recabe las pruebas y se comunique con alguna de las protectoras para que podamos presentar la denuncia”, indicó Dri.

“Lamentablemente, el proceso es largo -advirtió-. La realidad es que los tribunales están atestados de causas y lleva su tiempo preparar las testimoniales. Hay causas más antiguas, entonces estamos hablando de los tiempos de la justicia lamentablemente”.

Sin embargo, la especialista destacó que las inspecciones y rescates de animales se efectúan prácticamente de manera inmediata. “En casos urgentes, como de allanamientos, es rapidísimo para recuperar animales.Se ha hecho en 48 horas, por ejemplo. Lo que lleva más tiempo es llegar a la sentencia final, a la condena, pero el rescate de los animales es muy rápido, es inmediato”, concluyó Antonella Dri.

