La vecina Edith Matilde Caballero logró terminar la primera y la secundaria a los 51 años, luego de llegar a Tierra del Fuego. Ahora se propone realizar la carrera de Enfermería porque siempre le gustó esa actividad.

“Estoy muy feliz porque logré algo que tenía de toda una vida queriéndolo cumplir y no lo podía hacer”, expresó la mujer, y agregó que “ahora, gracias a Dios, lo logré terminar mi secundaria”.

“No pude estudiar y dejé la escuela en quinto grado, más o menos, pasó toda una vida, fui mamá, formé una familia y nunca se me dio la oportunidad, y yo siempre le decía a mis hijos que me encantaría terminar, por eso siempre les decía que tenían que seguir la escuela y que tenían que terminar y así pasó el tiempo”, relató la recientemente llegada a la provincia.

Edith mencionó que “ahora Dios me dio la oportunidad de venirme acá a la isla y en un año termine la primaria y, al otro año, la secundaria, y así en cuatro añitos termine la escuela”.

Respecto de su mensaje para las personas que todavía tienen la cuenta pendiente de terminar los estudios, la mujer remarcó la importancia de intentarlo: “Decirles que nunca bajen los brazos y que siempre piensen que todo se puede en la vida, y nunca es tarde para nada y es lo que siempre yo me digo, siempre llega el momento, así que que piensen, que tomen la decisión y que digan que van a poder”.

Terminó sus estudios en el CENT ° 1 de la Margen Sur. Matemáticas, historia y geografía fueron las materias que más le costaron, pero pudo sobrellevar el desafío con el apoyo de su familia y, particularmente, del resto de sus compañeros.

“Tuve mucha ayuda de mi familia, mis hijos, mis hijas por ahí renegaban por cómo enseñarme, pero después tuve mucha ayuda de los profesores, que la verdad una maravilla, y de mis compañeros, porque durante los 3 años de secundaria siempre estuvieron ahí dispuestos para todo, y gracias a ellos lo he logrado”, relató Edith.

Con relación a la modalidad de estudios dijo que “teníamos todo virtual desde el año pasado, que también me costó muchísimo y me costó horrores, lágrimas en los ojos, y las últimas semanas, cuando empezaron las clases, fuimos las últimas dos semanas del mes de marzo y entregamos todos los trabajos que teníamos que entregar, y así nos evaluaron los profesores”.

Pero el sueño cumplido de terminar la secundaria no quedará ahí para Edith, porque en un futuro cercano comenzará a cursar la carrera de Enfermería: “Tengo ese propósito, de estudiar Enfermería, que desde siempre es una carrera que me encanta, y voy a estudiar, me voy a anotar. No quise anotarme para este año porque tenía todos los trabajos para terminar, pero me voy a tomar un añito, me voy a preparar igual y el año que viene me voy a anotar para empezar la carrera”.