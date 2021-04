La tranquilidad de un domingo apacible, con decenas de familias disfrutando el cierre del fin de semana, fue quebrada por una cinematográfica persecución policial que terminó con una persona detenida e incomunicada.

Todo comenzó, de acuerdo a información suministrada por la Policía, en jurisdicción de la Comisaría Quinta, más precisamente en el barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII). Allí, un hombre a bordo de un Fiat Siena blanco, quien se presume había participado de un hecho delictivo, evitó un control policial y comenzó una persecución a toda velocidad.

Varios móviles fueron sumándose al temerario seguimiento, que incluso en algunos tramos derivó en recorridas a contramano. Así llegaron hasta la Ruta 3, en la zona de la costa de la ciudad, donde todo terminó en colisión: primero hubo una colisión con un patrullero y luego otro móvil policial logró chocar el lateral izquierdo del Fiat, logrando detener la marcha del sospechoso.

Frente al complejo de edificios del ProCreAr la Policía logró bajar del vehículo y reducir a la fuerza al sujeto, que mostraba aún signos de haber participado en un conflicto anterior, ya que sobre el tórax mostraba manchas de lo que se presume es sangre.

Si bien no hay información oficial aún, no se descarta que el hombre haya participado de un ataque enmarcado en violencia de género contra su ex pareja, aunque todo está en plena investigación.