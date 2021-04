La subresponsable del Programa de Inmunizaciones de la provincia, Dra. Ariana Benetucci, recomendó a los padres que estén atentos al calendario de vacunación de sus hijos y destacó la importancia de completar todas las aplicaciones.

“Hay que tener en cuenta que los lugares donde se vacunan tienen todos los cuidados para atender a las personas y además que en Río Grande les damos un turno previo por teléfono, sobre todo para tener un orden, un horario, y que no se acumule gente, que es lo que tenemos que evitar en estos momentos de pandemia”, remarcó la profesional, haciendo referencia al temor que algunas personas tienen debido al contexto sanitario por el Covid-19.

“Es muy importante que los niños completen el calendario de vacunación, es muy importante porque hay muchas enfermedades que podemos prevenir por vacunación y evitar de esta manera las complicaciones”, mencionó Venetucci en declaraciones a Radio Fueguina.

A su vez, llevando a los niños a vacunar en el momento indicado se previene la sobrecarga del sistema de salud, siendo que “si los casos de coronavirus aumentan, va a haber mayor demanda para el sistema de salud y, probablemente, se resienta la atención de otras patologías, que es lo que no queremos que suceda”.

Benetucci señaló que “se da un turno previamente en los centros de salud y en el hospital también están aplicando cada vacuna del calendario con turno previo con todos los recaudos”.

“No hay que tener miedo, al contrario, posponer la vacunación va a traer más problemas, y recordemos que durante todo el año pasado se siguió vacunando, en ningún momento dejamos de vacunar para el calendario -expresó la médica-; incluso en el momento más complicado de la cuarentena se buscaron lugares alternativos como la universidad o el IPV, pero en este momento la situación epidemiológica lo permite hacer en los lugares habituales, siguiendo los protocolos”.

Más allá del pedido que de responsabilidad se realiza a los padres, desde el área provincial se toman el trabajo de analizar los registros y tratar de contactar a las familias donde se conoce que a los pequeños les falta aplicar alguna de las vacunas del calendario.

“Hay chicos sin vacunar y nosotros hacemos un trabajo que es que, a partir de los registros de los recién nacidos del año anterior, controlamos en la unidad si tiene o no la planilla completa de vacunación, y si no la tienen esos chicos son contactados de los centros de salud por teléfono y, si no hay posibilidad de comunicarse por teléfono, el agente sanitario se acerca del domicilio”, indicó Benetucci, y añadió que “hacemos todo ese trabajo, que lleva tiempo, pero justamente está muy justificado, y vale la pena hacerlo para poder acercarnos al chico que por algún problema, o quizás por el miedo de la pandemia, no ha sido llevado a vacunar”.