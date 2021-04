La Ministra indicó que «la comunidad en general cumple», pero apuntó a grupos que organizan fiestas clandestinas y hasta a comercios que ya fueron varias veces intimados por no respetar los protocolos.

Chapperón: «Siempre son los mismos los que no cumplen las restricciones»

La ministra de Gobierno Adriana Chapperón dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a las restricciones anunciadas hoy por el presidente de la Nación Alberto Fernández y que, al menos en la práctica, no cambian la situación actual en Tierra del Fuego.

«Seguimos como estábamos hasta ayer», manifestó hoy la funcionaria, quien aclaró que esto se debe al hasta ahora bajo nivel de demanda que existe para con las unidades de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el privado.

Además, resaltó que «la comunidad en general cumple» con las restricciones que fueron anunciadas el pasado viernes, pero apuntó a algunos sectores que no: «Siempre hay grupos que no no cumple y siempre son los mismos: los mismos comercios, las mismas personas; siempre son los mismos los que violan las restricciones».

En ese sentido, aclaró que «hay un punto donde el Estado no puede hacerse cargo de la responsabilidad de cada ciudadano», y por eso indicó que «tenemos muchas dificultades para saber qué ocurre con las reuniones clandestinas».

«Seguimos viendo en las redes sociales la publicación de comidas en grupo y después estas son las consecuencias. Ahí aparecen los grupos positivos que después trabajan y tienen hijos y ahí se va trasladando de un lugar a otro», sostuvo.

Por otro lado, confirmó que ya se está trabajando con las fuerzas federales para mejorar los controles que se realizan en territorio fueguino: «La PSA trabaja en conjunto con Transporte en los aeropuertos, Prefectura está recorriendo las zonas costeras de las tres ciudades, Gendarmería hace controles en la ruta y Policía Federal está colaborando con la Policía de la Provincia».