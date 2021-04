El coordinador de Tránsito del Municipio de Río Grande, Matías Bucci, se refirió a las opciones que tienen los vecinos para poder obtener la licencia de conducir en este contexto de pandemia, teniendo en cuenta que se han habilitado nuevos lugares y se sigue trabajando mediante un sistema de turnos.

“Hemos duplicado la cantidad de emisiones de licencias, obviamente cumpliendo los protocolos establecidos de seguridad, hemos abierto una boca de expendio de licencias en la Margen Sur de la ciudad, con lo cual hemos podido saldar esa deuda histórica que siempre hemos tenido como Municipio”, mencionó el funcionario en declaraciones a Radio Fueguina.

El trámite se realiza con el sistema de emisión de turnos y respetando el protocolo en los exámenes presenciales y las prácticas. Bucci remarcó que “habíamos logrado de poder llevar el Municipio a los barrios, estábamos tomando exámenes presenciales y en cuanto a la parte teórica en distintos puntos de los barrios de la ciudad, en los salones de usos múltiples de Chacra XI, Chacra II, Mutual y barrio Austral”.

“La persona previamente se tiene que anotar en el turno, pero en base a los nuevos protocolos establecidos hemos reducido la cantidad de personas a 10 personas”, expresó el coordinador, y agregó que “en principio las prácticas se seguirán haciendo porque los turnos permiten cumplir los protocolos”.

Actualmente, se están atendiendo alrededor de 80 personas por día en los puntos específicos de los barrios: “Más allá de que este número sea importante, hemos logrado cumplir con todos los protocolos establecidos, que son las recomendaciones tanto a nivel global como a nivel local, se respetan los espacios personales y se respetan los turnos”.

“Por eso, si realmente no tenés turno no te dejan quizás entrar -indicó Bucci-, ahí mismo hay una mesa de entrada donde, si no estás con el turnero, no podés ingresar, e incluso ahí mismo quizás te pueden ayudar a sacar ese turno, porque hay mucha gente que muchas veces, por desinformación o por desconocimiento, se acerca pero no puede generar el trámite”.

“Hoy, tanto renovaciones como las ampliaciones de categorías, o cómo las personas que son principiantes, se están realizando”, mencionó el funcionario municipal.

A su vez, destacó la realización del curso teórico de manera digital para los principiantes: “Para la persona que saca licencia por primera vez, hoy en día hay un curso digital, no se hace el curso presencial, sí lo de tomar el examen teórico, que ya se toma presencial porque es la única forma de saber que la persona realmente adquirió todo el conocimiento”.

“Hay una página del Municipio de Educación Vial, donde se puede realizar el curso a través de módulos y la persona lo puede hacer en el tiempo que disponga -expuso Bucci-. En ese caso hemos avanzado, porque antes quizás había limitaciones horarias, limitaciones en cuanto a cupos y la página ha tenido mucho éxito, porque son miles y miles de suscriptos en la página, que hoy hicieron el curso teórico”.