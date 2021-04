El gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Mellela, dialogó hoy con la prensa y se refirió a la actual situación epidemiológica y del país y, en ese sentido, descartó al menos por ahora un regreso a Fase 1.

«Los casos están creciendo pero no está creciendo la internación hospitalaria. Se ve claramente en los análisis que se hace que el crecimiento se da entre los 20 y los 50 años y no así en los más adultos», describió Melella.

«Se viene trabajando aceleradamente en el proceso de vacunación. Somos de las provinicas que más está vacunando», recalcó el Gobernador, y por eso recordó: «Hoy lo importante es cuidarnos, están las restricciones que están. Tenemos que cuidarnos muchísimo».

Consultado sobre un plan para reforzar las restricciones, aclaró: «No lo tenemos, hasta ahora no tenemos más restricciones pero sí insistir en las que ya tenemos. No queremos que se cierren los comercios, la gastronomía, la industria. Tenemos que cuidarnos. Hay actividades que no son esenciales y que no tienen que ver con lo productivo. Le pido a la gente que tengamos cuidado con la información. No volvemos Fase 1 pero si en algún momento lo necesitamos lo haremos».