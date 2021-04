El secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) en Tierra del Fuego, Julio Ramírez, brindó un preocupante panorama respecto a la situación que atraviesan los trabajadores del sector y adelantó que, como todos los años, pedirán subsidios ante la inminente llegada del invierno.

«Las obras que se han anunciado se siguen anunciando y todo sigue igual», relató, y fue tajante al resaltar que «en la construcción están todos desocupados, las empresas que están trabajando son muy pocas y contratan muy poca gente, en obras que tiene que haber 30 compañeros trabajando tienen apenas 6 o 7 y las obras grandes están paradas.

«Nosotros hacemos los reclamos, pero las empresas nos contestan que no cobran y por eso no quieren seguir», y puso dos ejemplos: «Tenemos la obra del Hospital que PROALSA no comienza porque no le pagan y lo mismo pasa con las obras que tiene Cóccaro en la Margen Sur».

«La gente de la construcción está desamparada y a veces se enoja con nosotros porque necesita trabajar, pero el gremio no tiene la culpa. La culpa es del Gobierno que no paga y de las empresas que no toman gente», sostuvo el dirigente.

«Tenemos una desocupación terrible, no solo en Tierra del Fuego», indicó, y ante la inminente llegada del invierno y la también paralización de las obras, anticipó: «Vamos a tocar las puertas que tengamos que tocar, al Municipio y al Gobierno, para que nos den un subsidio. Nosotros confiábamos en que íbamos a tener trabajo, pero tenemos que volver como todos los años con todos los gobiernos para pedir un subsidio y que por favor nos den algo para la gente. No va a quedar otra».