Dos personas se encadenaron en el IPV

Esta mañana en las instalaciones del Instituto Provincial de Vivienda de la ciudad de Río Grande comenzó un reclamo de una mujer y un hombre, que decidieron encadenarse para pedir una solución a las autoridades del organismo.

Al respecto, la mujer denunciante manifestó que «somos dos compañeros de acá, a él lo echaron cuando cambió el gobierno y en mi caso no me están depositando el sueldo que me corresponde cobrar».

«A mi me dicen que tengo falta injustificada cuando hace más de un año estamos en pandemia y los políticos de turno solo aparecen cuando están en campaña, por eso tomamos la decisión de encadenarnos para ver si se puede resolver el problema», afirmó.

Asímismo indicó: «Yo siento que esto es violencia económica porque cobro un sueldo para mantener a mi familia, tengo deudas como todo el mundo y a mi no me esperan».

Por otra parte, el hombre que acompañó esta protesta dijo que «una vez que volvió de sus vacaciones me notificaron que quedaba fuera del trabajo sin ningún tipo de justificación».