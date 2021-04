Luego de haber transitado el Jardín N°1 Calesita Encantada, la primaria en la escuela 26 y la secundaria en el CIERG, la riograndense Daiana Campos Núñez decidió continuar en su ciudad y concretar sus estudios universitarios en la UCES.

Siempre quiso ser abogada, desde muy chica, “en todo momento”, según comenta; teniendo en cuenta que su familia estaba “encantada” desde un principio y la apoyó incondicionalmente.

“Estuve realizando prácticas en estudios jurídicos de una conocida que me dio la posibilidad de trabajar con ella, más que nada para realizar las prácticas que exige la UCES para poder terminar la carrera -comentó la nueva abogada fueguina-. Después, continúe yendo al estudio jurídico para tener la parte de profesional del ejercicio, que no se obtiene en la carrera, porque por más que te puedan contar toda la experiencia posible los profesores, no es lo mismo que ir al juzgado, preparar todos los escritos y todo lo que es práctica”.

“A mí me gusta muchísimo estudiar y planeo seguir estudiando para estar mucho más capacitada, para poder ejercer, por ejemplo me gusta mucho el Derecho Laboral y estoy esperando que termine de tramitar el título, porque eso lleva un tiempo, y una vez que tenga mi título voy a ver qué hago y empezar a ejercer libre la profesión o concursar en alguna área del Estado”, expresó Daiana, hija del concejal Walter Campos.

“Lo bueno es que hay mucha oferta laboral y los abogados son necesarios en muchos aspectos, tanto para las empresas privadas o para el Estado”, consideró la jóven, y añadió que “hay bastante trabajo, hay que buscar nomás qué área es la que se necesita o la que planeas ejercer”.

Por último, acerca de cómo seguirá su capacitación, expuso que se encuentra averiguando las opciones para “realizar algún doctorado o maestría en Derecho Laboral”, siendo que “ahora hay mucha posibilidad de hacer cosas a distancia por el tema de la pandemia”.