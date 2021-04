La secretaria de Salud, María Eugenia Cóccaro, comentó que “el otro día, la gente fue muy temprano y hacía un poco de frío, aunque dentro de todo el clima acompañó bastante, así que en Margen Sur, como ya estamos un poquito más entrados en los días de fríos, vamos a arrancar un poquito más tarde, a partir del mediodía, en el gimnasio de la calle Wonska”.

“Estamos buscando la posibilidad de hacerlo al aire libre, como lo hicimos en el Sakatepark, para tener menos riesgo -indicó la funcionaria-, sabemos que al aire libre es mejor, así que vamos a tratar de hacerlo al aire libre dependiendo de las condiciones climáticas”.

El evento terminará a la hora 16 y será con la misma modalidad que el anterior: “La gente que se acerque con su vehículo, y el que no pueda asistir con vehículo lo podrá hacer de a pie, sólo que con vehículo nos aseguramos de que no estén bajándose y de que, además, no estén expuestos al frío”.

“El otro día estábamos esperando cerca de 150 personas para hisoparse y tuvimos un poco más de 189 personas, así que quizás podamos llegar a pensar en ese mismo tipo de número”, mencionó Cóccaro, y amplió que “en el caso anterior, el 12% dio positivo, que fueron 20 personas, pero lo importante es que había un 85% de las personas que fueron a hisoparse que tenían síntomas y fueron aisladas”.

“No es necesario ir antes para hacer fila, esto tiene que ser voluntario y tampoco queremos ponerlos en más riesgo, por eso queremos hacerlo al aire libre y las filas fueron muy ágiles, con lo cual no es necesario que se presenten en el lugar mucho tiempo antes, sino en el horario establecido, que es a partir de las 12”, remarcó la secretaria. “Vamos a estar hasta las 4 de la tarde, así que hay que informar a la gente que se acerquen los que tengan algún síntoma compatible con coronavirus”, agregó.