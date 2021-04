Leandro Pérez tiene 26 años y es un egresado del colegio Don Bosco, donde asistió desde nivel inicial hasta finalizar la secundaria. “Es mi segunda casa, porque mi mamá trabajaba ahí, entonces me la pasaba en el colegio y tengo amigos que, literalmente, desde jardín nos conocemos y todavía mantenemos amistad, como con la mayoría de todos los chicos”, expresó el comunicador fueguino.

Sostiene que nunca le llegó a incomodar el rol de su madre en la escuela porque apenas la tuvo como profesora en alguna oportunidad, en cuarto grado, y asegura que “no era molestia y no me da vergüenza, ni nada”.

“Terminé y tenía la duda, pero me fui a Buenos Aires y arranqué con periodismo que, como es una carrera terciaria, la terminé y completé con lo que es la licenciatura, que es en comunicación, y ahí la completé digamos, en la UADE”, relató el muchacho riograndense.

Sus inquietudes académicas no quedaron ahí, se inscribió en la Licenciatura en Economía y ya se encuentra en el tercer año de la cursada. “En la misma facultad me dieron facilidades y le metí con eso, así que estoy transitando esta segunda carrera”, señaló.

Leo comentó que se encuentra trabajando “más que nada con todo esto nuevo, que son las redes sociales, como community manager, el marketing digital, sigo estudiando obviamente, y estoy trabajando en Tiempo Fueguino, con el tema de redes y con el tema de la nueva aplicación que lanzaron para las noticias”.

A su vez, el joven desarrolla un emprendimiento propio junto a su hermana, que “trata de todo lo que es manejo de redes sociales para los comercios y los locales de la ciudad”. “Estamos con eso de vender por Instagram, la creación de sitios web, un tema bastante nuevo que está bueno para ayudar también a la gente, a los comerciantes y a todos los que quieran con un servicio que está buenísimo”, añadió.

El profesional fueguino y futuro economista, es hermano del intendente Martín Perez y no le pesa en absoluto, sino más bien lo lleva con orgullo: “La verdad es que estoy muy contento con él, no lo tomo como una carga, porque desde chiquito lo había visto con el trabajo que tenía y cómo consiguió todo con mucho esfuerzo y dedicación, así que no me sorprende que haya llegado a ese lugar, y supongo que va a llegar mucho más, porque tiene una capacidad muy grande y le tengo una admiración muy grande”.