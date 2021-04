El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) envió en las últimas horas una nota dirigida al Gobierno Provincial en la que se solicita se concrete una reunión con carácter de «urgente» para abordar «la compleja situación epidemiológica como también pedagógica del sector docente».

La misiva, que tiene como destinataria a la ministra de Educación Analía Cubino, fue publicada por el gremio que acompañó la misma con un texto, explicando: «Ante el alarmante crecimiento de casos en las instituciones y en la Provincia, el inminente avance de la segunda ola, es que se consideró necesario analizar la situación epidemiológica en las instituciones».

Cabe recordar que si bien desde el sindicato se hace un seguimiento diario de los casos en las instituciones, estos no han sido publicados recientemente y el Gobierno no llevó adelante aún ningún relevamiento sobre los contagios en personal docente y no docente.