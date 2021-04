La titular de la organización Guardia Animal, Graciela Cornejo, mencionó que prestó declaración en la primera etapa del juicio que se lleva adelante por un animal que falleció debido a la ausencia de sus dueños.

“Esto fue el 5 de febrero de 2019, me llegó un mensaje de que había un perro en muy mal estado en la calle, desvanecido”, relató la dirigente, y agregó que” estaba vivo, desvanecido, piel y hueso, todo esquelético”.

“Uno de los vecinos lo acerca hasta la veterinaria y, cuando llega el doctor me dice que es un maltrato terrible y cuando veo el video es un perro de raza bulldog francés, era solamente los huesos y el cuero y la piel. Entonces aparecen los dueños, la señora de vacaciones, dicen que el perro se escapó de adentro de la casa”, comentó Cornejo.

Respecto de la causa judicial, indicó que “pasaron dos años y me llegó la notificación de tener que presentarme, así que fui por primera vez y vamos a ver si se puede haber un castigo económico, o no sé, de alguna manera que pague el sufrimiento del perro que a los pocos días falleció murió mis manos, porque ya no podía más, porque estaba muy enfermo y no pudo, era terrible cómo estaba”.

“Estamos esperando que la justicia nos acompañe y castigue a los maltratadores de animales, que paren de ellos de tirar todo su rencor, sus frustraciones en los animales, en los más indefensos”, sostuvo Cornejo, y añadió que “es la primera vez en diez años que se hace un juicio por un animal”.

“Yo soy la que hice la denuncia penal cuando me acerco con videos y fotos, y me voy directamente a la Fiscalía hace 2 años atrás y hoy está la Justicia por primera vez viendo un maltrato animal”, expuso la referente.