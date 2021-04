La joven quiere trabajar y conseguir un lugar para vivir porque, debido a su situación, no puede ver a sus dos hijos. Sostiene que desde el Estado no le dan una solución.

Yohana Núñez comentó que vive en situación de calle desde abril del año pasado. Tiene 20 años y dos hijos de 3 y 4 años, que permanecen con su padre. “Busqué, solicite ayuda al Municipio y Gobierno, pero no recibí, recibí solamente dos semanas en el hotel Rawson, que me ayudó, pero no me ayudó por mucho tiempo”.

“Volví otra vez a situación de calle, gente en la misma situación que yo me fue ayudando, no tuve mucha respuesta, hace poco fui al Concejo Deliberante, a la Municipalidad otra vez, y la única respuesta de ellos es que yo me consiga un alquiler”, expresó la mujer, y agregó que “lamentablemente, nadie acepta pago de Gobierno y de la Municipalidad porque no pagan, porque no pagan precios muy elevados tampoco”.

“Me cuesta muchísimo, expresó Joana, quien cobra la Asignación Universal por Hijo y el plan Red Sol, lo cual “ronda los 13.000 pesos por mes”.

“Yo no me puedo quejar por que, mal que mal, me dan, pero no me ayuda como debería -indicó Joana. Yo no sé qué hacer, porque me encuentro desesperada, ya que mis hijos al día de hoy están bien, porque están con su padre, pero yo necesito estar con mis hijos, no los veo hace mucho, no puedo estar con ellos y eso a mí me hace mal”.

En este momento una vecina que leyó una carta publicada por la joven en las redes sociales le brindó un espacio temporal en su casa. “Yo pido que me den una vivienda, no pido que me regalen, porque si tengo que trabajar trabajo, si tengo que pagar toda mi vida cuotas con el monto que ellos digan, lo voy a hacer, porque no estoy pidiendo que me regalen”.

“Hablé con todo el mundo y todo el mundo me dijo sí te vamos a llamar, te vamos a buscar un lugar y acá estoy, todavía estoy esperando, y no es que no hice nada, porque ya fui al Concejo más de tres veces, y siempre la misma respuesta”, cuestionó la madre de dos niños.

Para cualquier ofrecimiento de trabajo, Yohana Núñez señaló que la pueden contactar a su celular 2964-602454, o mediante su Facebook personal.

“Cualquier ayuda es bienvenida, yo sé que me pueden ayudar un montón de gente, sinceramente con levantar el celular hacen mucho”, dijo la vecina, y agregó que “ojalá que le toque el corazón y me den una mano, acepto trabajos de limpieza, planchado, cuidado de bebé, cualquier cosa, y si no lo sé hacer, aprendo”.