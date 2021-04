Ricardo es el denunciante en una causa de abuso sexual que se originó en 2016 pero que no tuvo avances en el Poder Judicial. Hoy busca la reapertura de las acciones legales debido a que asegura que el acusado siguió cometiendo agresiones contra su integridad a pesar de tener una restricción de acercamiento. Además, el sujeto acusado habría atentado contra otros niños.

“Muchos años de silencio mucho tiempo amenazado -relató el joven-. La verdad que llegó un momento en el que tomé coraje de poder comentar mi situación junto a mi familia, junto también a profesores del colegio, el abuso que había sufrido, y tome la valentía de iniciar una denuncia que, lamentablemente, quedó encajonada al yo ser menor y el abusador también era menor”.

El denunciante regresó a los tribunales de Río Grande y comentó que “visitando el Juzgado, viendo cómo se maneja todo esto de los papeles, de las firmas, de acá para allá, lamentablemente me entero que la causa había quedado encajonada, teniendo en mano otra denuncia, que no era la mía, sino de otra víctima, en la que él ya era mayor de edad”.

“Me sorprende que después de mi denuncia no se haya quedado en el molde, como podría haber sido, pero no, lamentablemente sigue cometiendo los mismos delitos como abusador, como pedófilo, no solamente con otras personas, siempre engañando a criaturas, a menores de edad”, expuso Ricardo, y añadió que “me enterado de que ha estado en grupos de bachata, me enterado que ha estado en la murga, que ha compartido diversas actividades donde frecuentan menores de edad”.

Según mencionó, el acusado lo intimidaba para que no le cuente a nadie lo que había vivido: “Una de las amenazas, al yo ser músico, era que me amenazaba con quebrarme las piernas, quebrarme los dedos para que yo no pueda volver a tocar ningún tipo de instrumento, así como él abusó sexualmente de mí, me amenazaba con que la iba a pasar mal mi familia y hacer lo mismo a mi mamá y a mis hermanas”.

Por último, el joven cuestionó el accionar de la Justicia, que no logró impedir que el victimario continuara con sus intimidaciones y agresiones.

“Lo tomé con mucha impotencia, al saber que no se detuvo y continúa con sus delitos”, dijo Ricardo, y añadió que “no tengo idea cómo se maneja la Justicia, pero haciendo justicia por mano propia, y haciendo el escrache social, se han enterado de que también empezaron a rebrotar varias víctimas, y una de esas soy yo”.