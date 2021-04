Familiares de Gabriel Guaymas, joven que falleció en el pasado mes de febrero en un incendio, se acercaron hasta Tribunales este viernes por la mañana para pedir que la justicia les entregue el cuerpo y así poder realizar la sepultura pertinente.

Al respecto, la madre de la pareja de Gabriel indicó «esto es todo burocracia, la justicia nos dice que no tiene el ADN para poder entregar el cuerpo, pero esto ya es demasiado. No sé cuanto tiempo más tenemos que esperar. No sé con que necesidad tenemos que estar haciendo esto».

Sin embargo, al no tener respuestas los familiares de este joven organizaron para hoy una protesta que podría generar inconvenientes en el tránsito entre ambas márgenes de la ciudad de Río Grande.

Es que tras congregarse pasadas las 13 horas en una plaza de la Margen Sur, tienen pensado comenzar una protesta en el puente General Mosconi pasadas las 14 horas, por lo que se pide a los vecinos circular con precaución por la zona.

«Me mataron un hijo y después se me murió mi otro hijo, lo único que pido es que me entreguen el cuerpo para poder sepultarlo», afirmó la madre de Gabriel.