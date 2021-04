La vecina de Río Grande Elizabeth cuestionó la falta de predisposición por parte de las empresas privadas de transporte en la provincia, ya que le piden que asista 48 horas antes a las 7 de la mañana para esperar por la posibilidad de un asiento. Tiene turno para revalidar su situación de discapacidad para el día 22 de abril en la capital fueguina.

“Uno tiene que seguir diciendo que uno es discapacitado para seguir cobrando una pensión por discapacidad, sabiendo que mi corazón no tiene cura y que tampoco tiene cura mi capacidad motriz”, expresó la mujer.

“Yo tengo un auto para discapacitado pero, lamentablemente, hace pocos días también salí en los medios porque yo estaba estacionada y un señor me chocó estando estacionada y se dio a la fuga”, relató la vecina, y agregó que “mi auto está sinluces porque me chocó de frente, entonces al no poder utilizar mi vehículo especial para discapacitados pido que me den los pasajes que me corresponden por ley, tanto a transporte Montiel como a transporte Lider.

“Transporte Montiel me dice que 48 horas antes me tengo que presentar sin la seguridad de tener pasaje, mientras que yo hace un año y pico que tengo que tengo turno para la Comisión 21”, detalló Elizabeth.

“Ellos tienen la obligación de darme un asiento porque yo tengo una carta de la Comisión 21 de que ellos me están llamando, y la ley dice que las empresas de transporte, sea cual fuere, tiene la obligación de darme un espacio en ese transporte”, mencionó la mujer.