El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, junto al ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el director Ejecutivo de la Agencia, Pablo Martínez Carignano, participó de la inauguración de la oficina de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la ciudad.

Vuoto destacó la inauguración en un predio cedido por el Municipio: «Estamos recuperando esta querida Agencia, después del vaciamiento que sufrió durante el macrismo, que hasta se quedaron sin edificio a partir del 2017, y con trabajadores que tuvieron que llevarse las computadoras a sus casas para poder trabajar”.

“Hoy estamos inaugurando este espacio en el que va a funcionar la Agencia Nacional de Seguridad Vial y que para nosotros es un motivo de enorme de orgullo, porque estamos recuperando una agencia que es fundamental para nuestro país, para nuestra provincia y para nuestra ciudad”, indicó el intendente.

Recordó que “durante la Presidencia de Cristina Fernandez me tocó acompañar la inauguración de una Agencia Nacional recién creada, que empezaba a estar en todos los lugares del país y a ser protagonista en la defensa de la seguridad vial. Luego vimos en esos años de retroceso como todo el mobiliario y los equipos para funcionar se habían puesto en un contenedor y los llevaron no se adonde; y quedaron ahí abandonados. Los alcoholímetros abandonados y descalibrados y los cinemómetros, no funcionaban. Así estaba la Agencia cuando se fue el macrismo, con un Estado nacional desguazado.

Por eso agradeció la presencia del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, “ya que a partir de la decisión de un Presidente como Alberto Fernández, que prometió y está cumpliendo que va a ser el presidente más federal, tenemos un ministro que un día está en la Quiaca y al otro día en Ushuaia».

«Mario viene a inaugurar algo concreto como esta base y habla también de un Estado federal que empieza a ponerse de pie, de una Argentina que se pone de pie en el fin del mundo y en todo el país, recuperando pedacitos de Patria que fuimos perdiendo”, sostuvo el Intendente.

El primer mandatario de Ushuaia afirmó también que “desde el Municipio estamos colaborando con esta reapertura por medio de la cesión de este espacio para que puedan funcionar, se puso en valor el parque automotor, para que pueda tener nuevamente presencia en las calles, y se recuperó el mobiliario. A Ushuaia durante cuatro años nos discriminaron y no firmamos ni un convenio con el gobierno de Macri. Cero acompañamiento del Estado Nacional. Y hoy es un orgullo tenerlo acá a Mario, porque sabemos lo que estás haciendo por el Transporte”.

Por su parte, el Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, agradeció al intendente Walter Vuoto “por la generosidad para ponerse a disposición completa para articular con el Estado nacional y poder llevar adelante políticas públicas. Más allá de las intenciones del gobierno nacional, sin la pata local, la mirada local, a veces no se pueden llevar adelante estas ideas. A mí me ha tocado ser intendente 12 años en una ciudad donde los siniestros viales y las víctimas fatales eran un motivo diario de dolor. Lo cual también satura a los hospitales ya que es una víctima que se podría evitar cuando hay una presencia sostenida del Estado”.

Acompañaron el acto la diputada nacional Carolina Yutrovic, las legisladoras provinciales Victoria Vuoto y Laura Colazo; los concejales Juan Carlos Pino, Javier Branca, Gabriel de la Vega y Matías Rodríguez Ojeda, de Tolhuin; y Gladys Vizzozzero, referente de la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito. También estuvieron presentes Florencia Esperon, directora de Generos y diversidades del Ministerio de Transporte, los funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, Pablo García, Alejandro Ledesma, Daniel Ravaglia, Lisandro Fonrradona; y por la Municipalidad de Tolhuin, la secretaria de gobierno, Nancy Jodurcha.