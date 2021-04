River Plate doblegó esta noche a Atlético Tucumán, por 2-1, para avanzar a los 8vos. de final de la Copa Argentina y transformarse en el próximo rival de Boca Juniors, que dejó en el camino a Defensores de Belgrano.

En el estadio Ciudad de La Plata, a puertas cerradas, el equipo del DT Marcelo Gallardo diseñó un buen primer tiempo, que le permitió sacar la renta suficiente como para asegurarse la victoria y el pasaje a la siguiente ronda.

El juvenil atacante Federico Girotti, quien asumió protagonismo ante la lesión que marginó al cordobés Matías Suárez, anotó un doblete (Pt. 11m. y 21m.) para adelantar en la pizarra al ‘Millonario’

Atlético Tucumán, a las órdenes del DT Omar De Felippe, mejoró en la segunda parte y consiguió el descuento, a través de una media vuelta de Leonardo Heredia (St. 19m.).

Será el primer cruce de la historia de la competencia federal entre ambos gigantes del fútbol argentino. River, ganador de la última edición 2019, lleva 24 encuentros sin perder en el marco de este certamen.

El encuentro comenzó cerrado, con Atlético prevenido atrás con una línea de cuatro en defensa y cinco en el medio. Por ello, en ese lapso de 10 minutos, River se sintió incómodo, sin poder hallar los espacios.

Pero la historia empezaría a cambiar a los 11m., cuando el chileno Díaz cortó una pelota en la zona media y habilitó a De la Cruz. El uruguayo abrió para Angileri hacia la izquierda y el lateral envió un centro rasante que fue conectado por el pibe Girotti para la apertura.

La desventaja obligó al ‘Decano’ a adelantarse unos metros y así hubo una combinación Aguirre-Carrera, que desbarató Armani sin inconvenientes.

Y sobre los 21m., desde el costado derecho y por el otro marcador de punta, el ‘Millonario’ volvió a causar daño.

Gonzalo Montiel apareció como extremo, tras una buena cesión de Enzo Pérez, y envió un centro al borde del área chica, donde surgió Girotti, quien –de media vuelta- dejó sin asunto a Cristian Lucchetti, para ensanchar las cifras: 2-0.

El equipo del DT Gallardo continuó ejerciendo el dominio (de hecho, el chico Girotti tuvo –al menos- otras dos ocasiones para marcar), aunque Atlético Tucumán se animó sobre el cierre de la etapa, con un disparo del zurdo Aguirre que Armani desvió al córner.

En el segundo período, el DT De Felippe mandó a la cancha a Heredia y Ruiz Rodríguez como para darle mayor potencia. Pero el equipo de Núñez lo pudo haber resuelto en dos chances casi seguidas.

Al minuto, Beltrán lo buscó a Montiel y el lateral mandó un centro que Girotti no llegó a empujar. A los 3m., en tanto, el que remató alto fue Beltrán.

De una pelota parada, el equipo tucumano sacó rédito y se puso en partido, cuando el desarrollo le venía esquivo. El ingresado Heredia quedó en soledad, tras cabezazo de Acosta, y fusiló a Armani, de media vuelta, para achicar la distancia. (1-2; 19m.)

El gol fue el incentivo que necesitaba Atlético para ir al intercambio de golpe por golpe. El conjunto ‘millonario’ empezó a llenarse de dudas en el fondo y el arquero Armani se puso, en ocasiones, el traje de ‘super héroe’.

A los 31m., el exguardavallas de Atlético Nacional de Medellín le sacó un cabezazo a Marcelo Ortiz, que luego ensayó una chilena en la continuidad de la jugada, que también fue cubierta por el arquero.

A los 38m., una equivocación de Maidana casi le cuesta caro al equipo de Gallardo, pero Benítez le pegó en forma defectuosa.

Como aparecieron los espacios, River también tuvo chances para liquidar el pleito y un remate del ingresado Zuculini halló una muy buena respuesta de Lucchetti.

Los tucumanos batallaron hasta el final pero no pudieron arribar a los penales, por la sobriedad de Armani en los últimos centros y por la cuota goleadora del chico Girotti, quien se lució en el primer período con un doblete.

-Síntesis-

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Jonatan Maidana y Fabrizio Angileri; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Julián Alvarez, Federico Girotti y Lucas Beltrán. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Guillermo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Franco Mussis, Cristian Erbes y Nicolás Aguirre; Ramiro Carrera; Javier Toledo. DT: Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 11m. y 21m. Girotti (RP)

Gol en el segundo tiempo: 19m. Heredia (AT)

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo; Ramiro Ruiz Rodríguez por Aguirre y Leonardo Heredia por Mussis (AT); 10m. Mauro Osores por Vergini (AT); 30m. Rafael Borré por Julián Alvarez y Bruno Zuculini por Beltrán (RP); 32m. Oscar Benítez por Carrera (AT); 44m. Augusto Lotti por Erbes (AT)

Amonestado: Mussis (AT)

Cancha: Estadio Ciudad de La Plata

Arbitro: Ariel Penel.