El farmacéutico local Bruno Moreno brindó algunos consejos a tener en cuenta respecto de la vacunación antigripal de invierno y la vacunación por Covid-19. Principalmente, recomendó dar prioridad a la vacuna contra el coronavirus.

“En función de que hoy estamos todavía dentro de una pandemia sería importante que primero se considera, o se le dé prioridad, a la vacunación de covid-19”, expresó el profesional, y agregó que “si bien hoy ya tenemos a la vacuna antigripal las recomendaciones, para aquellas personas que ya se han aplicado la de Covid-19, son 14 o 15 días para recién ahí aplicarse la antigripal, no antes”.

A su vez, mencionó la importancia de “evaluar en aquella persona que está notada ya en algún listado para recibir la vacuna del Covid-19, primero que se aplique la vacuna del Covid-19”, teniendo en cuenta que los virus de “la gripe o influenza son cepas que son otros tipos de virus que no tienen nada que ver con el Covid”.

“Desde que apareció la pandemia en menos de un año se lograron grandes avances, que permitieron hoy combatir esta enfermedad, aunque no diría combatir, sí, por lo menos, lo mismo que hace la vacuna antigripal -expresó Moreno. No es que hay un cien por ciento de seguridad de que no se enferme, pero sí le va a dar una alta probabilidad de que no haya complicaciones en este tipo de enfermedades”.

En ese sentido, el farmacéutico comentó que “son importantes las dos vacunas y a esto le sumaría también la neumocócica, para la gente mayor sobre todo o que tengan alguna comorbilidad donde sea importante tener ese tipo de protección”.

“Estamos hablando de tres vacunas, siempre dándole prioridad al Covid, que es la que nos está trayendo mayores problemas”.

Por otra parte, respecto de la vacunación antigripal en invierno del año pasado, siendo que ya existían restricciones por la pandemia, el especialista indicó que “fue superior la vacunación en invierno e inclusive se agotaron nuestros stocks”.

La particularidad en 2020 fue que el sistema de aplicación de la vacuna fue por turnos: “Requirió, como al día de hoy, una serie de normativas en cuanto al lugar donde se hace la aplicación, en cuanto a la desinfección de la zona cada vez que se hace una aplicación. Hay una serie de protocolos, que posiblemente antes no eran tan estrictos o no se aplicaban, y requieren que la persona que se va aplicar una vacuna, inclusive una inyección en una farmacia que esté habilitada, sepa que por ahí se demora un poco más en tiempo, porque en el caso nuestro, por lo menos, hacemos una desinfección después de cada una de las aplicaciones”.