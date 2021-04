La titular del comedor solidario del barrio Los Cisnes, Felisa Romero, hizo un llamado a la solidaridad para conseguir los últimos materiales de construcción que necesita para edificar una ampliación del lugar donde cocina para los vecinos. Actualmente brinda 200 viandas diarias, ampliando día a día la actividad solidaria que se incrementó durante la pandemia.

“Estoy ocupando todo lo que es mi casa, desde hace 4 años que estoy acá, todo lo que es cocina y comedor y se me complica y tengo que hacer maravillas, porque no tengo lugar -detalló Romero-, por eso yo pedía para que me ayuden para poder hacer el techo afuera y me han ayudado, ya tengo las chapas y me estaría faltando sólo lo que es para la platea, para que podamos dejar bien firme todo lo que es eso”.

“Necesito hacer el techo del comedor, así que lo que estoy necesitando son 12 hierros del 10, que es para la platea, porque me piden que haga la platea, lo que es para el techo ya lo tengo, lo único que me está faltando ahora son 12 hierros del 10, un caño de PVC de 10 y sería la camionada de mixto”, comentó la responsable del comedor.

“Lo que es para la platea es lo que nos estaría faltando para ya arrancar antes de que empiece el invierno”, mencionó la referente, y agregó que también le serviría una manguera negra de 6 metros para el agua.

Respecto de la tarea que desempeña para entregar un plato de comida a las familias que lo precisan, Romero señaló que “ahora estoy con 200 viandas y también estoy dando lo que es merienda, así que todas las tardes sale la merienda para los chicos y para las mamás que no tienen posibilidad de trabajo y que están anotadas”.

Con relación a las personas que asisten al comedor, la dirigente social mencionó que cuenta con “todas las planillas cargadas con la gente que viene todos los días para retirar”. “Ya hace años que vengo con esto, pero ahora se multiplicó porque ahora son muchas más que están anotadas y retiran”, explicó Romero.

Quienes puedan ayudar con las donaciones de materiales de construcción, pueden comunicarse al teléfono 2954-49 5655 o acercarse hasta la calle Vapor Asturiano 517, del barrio Los Cisnes.

La lista de materiales que se necesitan: