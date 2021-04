La medida, de alcance nacional, tendrá una duración de 15 días e implicará que los restoranes y bares solo podrán hacer delivery o take away. Todavía resta conocer cómo se aplicará en las provincias.

La suba de contagios de coronavirus en el país, que tiene un promedio de 11 mil casos diarios en la última semana, hizo que el Gobierno nacional planificara medidas de restricción para las próximas dos semanas. A la extensión del trabajo remoto para la Administración Pública Nacional hasta el viernes, se le sumaría la restricción de circulación nocturna entre las 22 y las 6.

La medida no solo alcanzaría al Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) sino a toda la Argentina. En Mendoza se anunció una medida similar este mismo lunes.

Según anticipó El Destape Web, la decisión de restringir la circulación nocturna es una medida que se extenderá por 15 días y que implicará que, en horario nocturno, es decir después de las 22, los restoranes o bares solo puedan trabajar con el take away o el delivery. Esta situación es la que en Mendoza se busca evitar con una restricción que no comenzaría a las 22, sino a las 0.30 de este martes 6 de abril.

La propuesta del Gobierno nacional será evaluada en la cumbre prevista para este lunes a las 16 entre el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y autoridades de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, aunque, según dicen, «ya es decisión tomada».

Desde Nación, lo que se busca es no afectar el dictado de clases presenciales ni las actividades productivas y comercios.