Miguel Vázquez, 25 años poniéndole la voz a la Vigilia

El reconocido periodista y profesor, Miguel Elías Vásquez, sumará este próximo 2 abril, 25 años ininterrumpidos como locutor oficial de la tradicional Vigilia en homenaje a los caídos en Malvinas en Río Grande.

En una entrevista exclusiva con Minuto Fueguino compartió su trayectoria como la voz que lleva adelante el momento más importante para la ciudad y el país, recordar a los Veteranos de Guerra en la Capital Nacional de la Vigilia.

“Los primeros minutos del 2 de abril a la noche será mi Vigilia número 25, todo un símbolo para mí. Un cuarto de siglo acompañando a nuestros veteranos y a la comunidad en general, que lo vive de una manera especial porque es un acto que tiene un connotación especial”, señaló Miguel Vázquez.

Sostuvo que la primera convocatoria como locutor fue por un grupo de ex combatientes, quienes comenzaron a emprender paulatinamente la labor que perdura hasta el presente. En ese entonces se reunía apenas un grupo reducido de veteranos, familiares y allegados al calor de un tacho con leña.

“El ex veterano de guerra y amigo, Rubén Cena, en ese momento estaba en Defensa Civil y yo estaba en Prensa del Municipio, me dijo para que vaya a anunciar cuando se cante el himno y decir una palabras”, recordó.

“Era cantar el himno a capela, alumbrados por las luces de los autos, no había mucha gente, éramos poquitos. Esa fue la primera, de ahí continuamos y se fue arraigando en la comunidad”.

Y continuó, “una comunidad que lo vive de manera muy especial porque Río Grande fue parte de la guerra, fue la base de donde partían los aviones y donde también tiene base el Batallón de Infantería de Marina N°5”. Este último, “tiene una impronta muy importante porque la ciudad ha crecido acompañada por esta institución de la Armada”, señaló.

Con el paso del tiempo la tradicional ceremonia se ha ido inculcando en las generaciones más jóvenes con la llegada de la Carpa de la Dignidad, espacio donde se desarrollan actividades durante la Semana de Malvinas.

“Es ir y estar toda esa semana a disposición de las escuelas que se acercan a ver los stands y escuchan las historias. Así, la Vigilia fue creciendo hasta llegar a ser multitudinaria, también con presencia de un presidente y de un vicepresidente”.

En el año 2004 se contó con la presencia de Néstor Kirchner, entonces presidente de la Nación. “Recuerdo que trajeron locución de nación y los veteranos dijeron que no, que ellos ya tenían a su locutor”, destacó Miguel, y señaló: “en estos 24 años que acompañé y próximo a estos 25, he aprendido mucho porque he hablado mucho con ellos. Pegué un gran salto en el conocimiento de lo que es Malvinas. En el año 2008, junto al Centro de Veteranos y con el aporte de Pablito Riso en la producción, hicimos el programa Malvinas en la Memoria”.

La transmisión fue por Canal 13 de esta localidad, una edición especial de 17 programas que rescata las vivencias de ex combatientes.

“Hablé con muchísimo que contaban su historia por primera vez, tuve el honor de ser esa persona a la cual le tenían confianza y pudieron abrir de cierta manera un poco su corazón. Fue una experiencia muy enriquecedora, el vínculo con el Centro de Veteranos ha ido creciendo día a día por esa relación de amistad que hemos ido formando”.

En sus palabras, el locutor enfatizó en el sentimiento profundo de rendir homenaje a quienes dieron su vida por el ejercicio pleno de nuestra soberanía. “Acompañar también a los que volvieron, tenemos la posibilidad de que hoy estén con nosotros y que sufrieron la guerra de manera particular, cada uno con su historia personal”.

En un año de particular homenaje por la pandemia, se refirió la Vigilia más emotiva que le tocó presenciar, “Todas tienen su impronta, si hay alguna que puedo llegar a rescatar no es una donde hubo grandes personalidades o donde se contó más gente, sino una Vigilia donde la lluvia nos mojaba completamente, soplando el viento desde el mar y aun así nosotros no nos movimos”.

“Se me hacía casi imposible de leer porque el agua corría la tinta, pero pensaba en cómo no voy a estar unas horas debajo de la lluvia, haciéndose casi imposible hablar por el frio, cuando nuestros veteranos estuvieron 74 días en peores condiciones y con peligro de muerte”.

Al finalizar, y en relación a su presencia en el acto del presente año, afirmó. “No estamos pasando un buen momento en lo personal, pero hable con el presidente del Centro y le dije que si voy a estar. Espero que las palabras salgan de la misma manera porque hay otras cosas dentro de uno”.

“Creo que los veteranos están esperando que esté porque en estos casi 25 años hemos construido una camaradería loable, entonces si ellos me necesitan y yo tengo la posibilidad de estar, obviamente lo haré. Les dije que se queden tranquilos que de algún lado saldrán las fuerzas para poder hacer está locución”.

..