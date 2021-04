Con récord de contagios de coronavirus, Chile cierra sus fronteras por 30 días

Chile cerrará todas sus fronteras el próximo lunes por 30 días, restringirá los viajes al extranjero y prohibirá la entrada de extranjeros no residentes, anunció hoy el Gobierno, luego de registrar un récord de 7.830 nuevos casos de coronavirus en un día pese a su exitosa campaña de vacunación.

Desde el lunes solo se podrá salir de Chile por razones que sean «fundamentales para el país, porque hay una medida humanitaria de por medio, porque es esencial para la salud, o porque la persona que sale no vuelve», explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en conferencia de prensa en el Palacio presidencial de La Moneda.

Asimismo, no podrán ingresar extranjeros no residentes, salvo los que vengan de países que no reportan transmisión comunitaria del virus, de acuerdo con una lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Antes de esta medida, el propio Gobierno informó que quienes entraran al país debían hacer una cuarentena preventiva de 14 días en un hotel sanitario.

Record de contagios

También se informó, en simultáneo, la mayor cifra de contagios diarios en Chile de toda la pandemia, con 7.830 casos nuevos y 193 fallecidos en las últimas 24 horas.

Con esos guarismos, el país acumulaba desde el comienzo de la pandemia 1.003.406 contagiados, de los cuales 42.915 personas tenían la infección activa y 23.328 fallecieron por la enfermedad.

El anterior récord de contagios diarios, con 7.626, se registró el pasado 26 de marzo.

En el caso de los fallecidos, la cifra de las últimas 24 horas es la segunda mayor de la pandemia, detrás de los 279 del 27 de junio de 2020.

Las autoridades informaron que la crisis hospitalaria continúa, al reportar 2.729 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 2.358 están conectadas a ventilación mecánica.

El Gobierno computaba más de 90% de ocupación de camas críticas a nivel nacional, producto del alza de casos que se vive, el mayor desde mayo y junio del año pasado.

A pesar del éxito en el plan de vacunación, que ya sumaba 6.795.818 personas vacunadas con al menos una dosis y 10.461.783 dosis inoculadas en total, las medidas restrictivas aumentaron debido a la segunda ola de contagios.

Toque de queda desde las 21

Las autoridades, visiblemente preocupadas por el avance de la pandemia, informaron además que el inicio del toque de queda, ya vigente, se adelanta a las 21 también a partir del lunes.

«Son momentos difíciles, pero siempre la salud ha sido prioridad del gobierno», argumentó Martorell.

La subsecretaria explicó además que las autoridades redefinieron qué son los servicios esenciales de uso doméstico y los comercios que se mantendrán trabajando a pesar de la cuarentena en la Región Metropolitana, principal foco de infección del país, y otras comunas (barrios) del país desde hace semanas.

Los bienes o servicios esenciales de uso doméstico son la venta de alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene personal, además de los esenciales para el teletrabajo, la educación a distancia y la conservación y seguridad del inmueble.

En el caso del comercio y los centros comerciales, sólo podrán abrir al público aquellos locales y supermercados que vendan los bienes y servicios esenciales de uso doméstico.

También anunció que se reducen a dos la cantidad de permisos semanales para desplazamientos de la población, que se solicitan a través de la Comisaría Virtual, plataforma de Carabineros (Policía), para poder salir de casa en plena cuarentena.

«Los funcionarios de salud no quedan sujetos a estas medidas y no requieren un permiso único colectivo», resaltó la subsecretaria.

La funcionaria adelantó que todas estas medidas restrictivas tienen un principal objetivo, que es «una reducción de la movilidad de 30% y esperamos que esa cifra llegue a 40% o 50% de reducción de la movilidad».

Informó asimismo que el plan «elige vivir sano», enfocado en la salida de personas a hacer ejercicios al aire libre, quedó establecido entre las 6 y las 9 de la mañana de lunes a domingo.

También que las misas con público estarán permitidas en fase 1 (cuarentena) sólo para cinco personas como máximo.

«Estamos viviendo momentos muy complejos de la pandemia en Chile», afirmó Enrique Paris, ministro de Salud.

«Las medidas siempre se toman con un criterio sanitario», sostuvo.

Cuarentena por regiones

Por otra parte, las autoridades informaron que otras 19 comunas de regiones pasan a cuarentena total a partir del lunes a las 5 y con esta medida, 86,6% de Chile estará en confinamiento desde ese día, según el diario La Tercera.

La Región Metropolitana no sufrió cambios, por lo que toda la capital seguirá en confinamiento total.

«Necesitamos con urgencia que hagamos un esfuerzo adicional porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia», explicó el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio.

Chile es el sexto país de América latina con más casos confirmados de coronavirus y entró al grupo de 21 países con más de un millón de contagios acumulados, según datos de la OMS.

Las medidas anunciadas: