El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Río Grande, José Luis «Yiyi» Iglesias, dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional, que para muchos son apenas el preludio de otras que podrían adoptarse a partir de la próxima semana.

«Hay preocupación», admitió Iglesias ante el temor de restricciones que afecten en particular al sector comercial, y anticipó que al menos los locales de Río Grande no resistirían otro aislamiento y confinamiento.

Por eso, indicó: «Nosotros vamos a insistir en los protocolos; no hay que dejar en manos de los demás los cuidados sanitarios». «En el mes de abril vamos a insistir en que se cumpla a rajatabla cada uno de los protocolos, tenemos que insistir con esto como comerciantes y ciudadanos», expicó.

«El coronavirus y el comercio no se llevan bien», dijo, y manifestó que nuevas restricciones pueden hacer volver el comercio online, que no termina de transformarse en una solución: «La venta online y ese tipo de cosas no puede llegar nunca a más del 10%».