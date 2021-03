«A mis 86 años, solo podía gritar por auxilio»: el testimonio de Onofre Madero, víctima de la inseguridad

Dos robos en menos de 24 horas. Eso y, de paso, una paliza es lo que le tocó sufrir a Onofre Madero, antiguo poblador de nuestra ciudad y propietario de la conocida marmolería Onono, ubicada en el Casco Viejo de Río Grande.

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, Onofre relató el calvario que le tocó atravesar y que comenzó ayer a la mañana: «Por la mañana denuncié a un hombre que había empezado a trabajar conmigo porque desaparecieron un par de máquinas chicas, el personal policial vino para tomar fotos y hacer lo que hacen habitualmente». Sin embargo, lo peor llegó a la noche.

Madero relató que cuando ya había cerrado el comercio, una mujer golpeó la puerta y le pidió ingresar para consultar por la instalación de un producto, pero cuando la quiso dejar pasar esta entró a la fuerza con otros dos hombres.

Una vez dentro, le quitaron su bastón y comenzaron a golpearlo: «Me arrancaron el celular, me pegaron en la cabeza y se llevaron una circular. Me pegaron una patada muy fuerte que todavía me duele». «Yo estaba en el suelo y me cubrí la cabeza y empecé a gritar auxilio; en algún momento pensé que me querían matar, pero después me di cuenta de que me querían golpear solo para robarme», relató, todavía conmocionado.

Además, explicó que terminó en el Hospital, donde le sacaron radiografías para constatar las lesiones y deseó que la Policía y la Justicia terminen de esclarecer este nuevo e indignante hecho de inseguridad.