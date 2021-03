Reconocimiento a la Dra. Ana Mensato en la Legislatura

El legislador Federico Greve (FORJA) hizo una mención especial a la figura de la doctora Ana Mensato, recientemente fallecida en Río Grande. Fue en la primera sesión ordinaria del año donde contó que se trata de “una compañera municipal. Yo soy empleado municipal de planta permanente y la verdad que haberla conocido a Ana con su fuerza de trabajo y no tenerla más físicamente, es una gran pérdida para toda la Provincia. Quiero mandarle un fuerte abrazo a su esposo Miguel Vázquez y a toda su familia”; dijo.

Durante la sesión, en tiempos de homenaje, el referente de FORJA hizo uso de la palabra para referirse a la funcionaria fallecida recientemente. “Nos estremece una gran pérdida, el día 19 de marzo falleció la doctora Ana Mensato, madre de 2 hijas, casada con el locutor y periodista Miguel Vázquez, quien llegó a la isla en el año 1990 y se desempeñó en el Municipio de Río Grande, donde ejerció funciones en el Centro de Rehabilitación Mamá Margarita, en medicina preventiva. Luego, fue directora de Salud Comunitaria. En el último año se desempeñó como funcionaria de Gobierno como Subsecretaria de Gestión Asistencial Zona Norte”, repasó el Parlamentario.

Federico Greve recordó que la médica también “participó de la creación de los tres centros de salud de Río Grande y del laboratorio municipal, aportando ideas siempre para mejorar el sistema de salud en la Ciudad y en la Provincia”.

“Amigos, familiares y compañeros de trabajo coinciden en que el cansancio para ella no era una limitación, era la primera en llegar y la última en irse de su lugar de trabajo. Siempre simplificaba todo en favor de los pacientes, no toleraba la inoperancia en pos de solucionar problemas a las personas. Una gran persona, pacífica, conciliadora, gran profesional, que no era demostrativa en gestos, pero en sus acciones demostraba afecto y cariño, con todo aquel que necesitara de ella”, destacó Greve a sus pares durante la sesión ordinaria de ayer jueves.

“Fue una gran luchadora de la vida y con su enfermedad, trabajó hasta el último momento y hasta el último día contra la pandemia. Todos la valoramos y la recordamos por su trabajo incansable, que ha tenido la doctora Mensato por el cuidado de la salud de los fueguinos y las fueguinas, a lo largo de su carrera y especialmente durante la pandemia”. El legislador Federico Greve terminó su reconocimiento, pidiendo un aplauso en homenaje a la trayectoria de la profesional.