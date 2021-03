Coparticipación: «No es una cuestión de discursos, acá se el deben al Municipio $500 millones»

El intendente de Río Grande dialogó este mediodía con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la deuda de coparticipación que el Gobierno mantiene con las arcas locales.

En ese sentido, Pérez sostuvo que son 500 millones de pesos los que le adeuda el Ejecutivo Provincial al Municipio: «Esto no es una cuestión de discursos o títulos en los medios de comunicación, es una situación real que nos complica en relación a los servicios que debemos prestar.

Además, se mostró preocupado por los efectos que esa deuda pueda tener para con las políticas de la Municipalidad: «Estamos comenzando una segunda ola y esa segunda ola la tenemos que afrontar con recursos para comprar insumos, para poder dar prestaciones de sanidad, para continuar con las obras que ya comenzamos».

Por otro lado, confió en «encontrar una salida a esta situación», y agregó que esto no es un problema exclusivo de Río Grande «sino también del resto de las ciudades de la Provincia».

«Esperábamos que se planteara de otra forma, que se dijera que hay una demora por alguna situación particular que atraviesa el Gobierno, pero se hace muy difícil resolver esto cuando se dice que no hay deuda», dijo, en relación a los dichos de funcionarios del Gabinete de Melella, y añadió: «Eso no es verdad y la Carta Orgánica nos indica que debemos reclamar esa coparticipación que nos corresponde».

Además, sobre el reclamo que derivó en al Justicia, aclaró: «Fue una audiencia suspendida por el Gobierno. Hay una instancia de mediación que el propio Gobierno resolvió suspender. Fuimos convocado por el Superior Tribunal de Justicia para discutir este tema». Y, para finalizar, reconoció el malestar que existe por tener que hacer público este tema: «Me da vergüenza hablar de esto de cara al vecino; yo pensé que era un tema que íbamos a poder resolver fácilmente ya que al propio Gobernador le tocó sufrirlo cuando era Intendente».