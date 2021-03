Suspenden desde el sábado los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México

Con el fin de enfrentar la segunda ola de COVID-19, el gobierno nacional suspendió los vuelos desde Brasil, Chile y México. La medida entrará en vigencia el próximo sábado y será publicada esta noche en el Boletín Oficial. Se trata de una decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero.

La decisión de suspender los viajes desde Brasil y Chile es porque son países vecinos que tienen una alta circulación comunitaria de la cepa Manaos, mientras que en el caso de México se debe a que muchos argentinos regresaron contagiados de ese país en las últimas semanas, aunque no de la misma cepa manaos.

Por otra parte, se decidió evitar la suspensión de los viajes desde Estados Unidos porque las autoridades sanitarias de Argentina consideraron que no era necesario debido a que no hay transmisión comunitaria de la cepa Manos y no se han registrado una gran cantidad de contagiados provenientes de ese país. Continúan suspendidos los vuelos desde Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Las personas que ingresen al país deberá hacerse un testeo para poder abordar el avión que lo deposite en Argentina. Luego de deberán hacer otro testo una vez que pisen territorio nacional y un tercer testeo al séptimo día del ingreso. Todos estarán a cargo del pasajero. El objetivo primordial es evitar que ingresen las nuevas cepas de Manaos y sudafricana, que tienen un alto nivel de contagio.

Las personas que tengan resultados positivos al ingreso al país deberán realizar otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales, hasta su traslado seguro hasta su lugar de residencia. La estadía en ese lugar estará a cargo del pasajero.

Aquellos que tengan testeos negativos cursarán aislamiento en sus domicilios y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo. Quienes regresen del exterior están obligados a aislarse 10 días, contados desde el primer testeo realizado en el país de origen.