Sandri, sobre la vieja Ruta 3: «Hicieron la obra para la elección, le mintieron a la gente y encima les salió mal»

En agosto de 2018 el anuncio era confirmado. Un semestre más tarde, ya en el 2019 y en pleno proceso electoral, el sueño de muchos vecinos se concretaba: la vieja Ruta 3, que une la Margen Sur con el destacamento policial José Menéndez, era inaugurada. Sin embargo, dos años más tarde, esa ruta no existe.

«Que se haya inaugurado no quiere decir que exista». Con esa contundente frase, el actual presidente de Vialidad Provincial, Eduardo «Quique» Sandri, pinta de cuerpo entero una situación tantas veces vista en Tierra del Fuego.

Es que en la actualidad ese camino que significa un verdadero alivio para los vecinos de la zona sur de Río Grande sigue cerrado, con deudas de por medio y hasta con un proceso judicial en pleno curso.

«La situación de la ruta sigue siendo la misma de siempre. Se expropió, pero se hicieron mal los trabajos que se hicieron. Conclusión: el dueño del campo lo cerró y tiene todo el derecho de hacerlo», explicó Sandri, y agregó: «Se hicieron las cosas mal por parte del Estado, por lo que estamos a la espera de volver a sentarnos con los propietarios .

Sandri resaltó que ni siquiera el alambrado se hizo bien y que fue el propio personal de Vialidad el encargado de hacerlo: «No sé a quién se le puede ocurrir que Vialidad pueda hacer un alamabrado; ahí comenzó el problema. Vialidad no tiene que cambiar el alambrado porque alambrado hacen los alambradores».

Además, reveló que «la gestión anterior le debe dinero» al propietario de las tierras y señaló que incluso «hay una cuestión judicial de por medio».

«Fue una obra hecha para una elección, para decirle a la gente de la Margen Sur que iban a tener otra salida. Le mintieron, la inauguraron para una elección y encima les salió mal; si no saben hacer elecciones cómo van a hacer bien un alambrado», resaltó.

Para cerrar, citó otras obras que también fueron inauguradas y hoy no existen: «Se inauguró tres veces el puente de Radman y no está, también se inauguró el paso a Chile». «Que se haya inaugurado no quiere decir que exista», finalizó.